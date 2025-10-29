در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
طرح نمایندگان بر ضد منافع کارگران/ نقدی بر افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی
یک فعال کارگری گفت: در شرایطی که بسیاری از کارگران ساختمانی حتی به حداقل حقوق خود نیز دسترسی ندارند و ناچارند در شرایط سخت و طاقتفرسا کار کنند، اقدام نمایندگان مجلس در پیگیری افزایش سهم حق بیمه کارگران، تصمیمی نادرست و برخلاف مصالح کارگران است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مشکل بیمه کارگران ساختمانی هنوز حل نشده است. اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بعد از سالها معطلی در مجلس به تصویب رسید اما هنوز خبری از بیمه کارگران نیست. طبق قانون مجلس، منابع بیمه کارگران با افزایش عوارض پروانه ساختمانی از ۱۵ درصد به ۲۵ تا ۳۰ درصد، بیشتر شده است. با این حال، هنوز هم بسیاری از کارگران ساختمانی در صف دریافت سهمیه هستند و به روال سابق بیمه بسیاری از کارگران در جریانِ بازرسیها قطع میشود.
در چنین وضعیتی از سوی برخی از نمایندگان مجلس، افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد پیشنهاد شده است. این پیشنهاد مورد انتقاد جدیِ فعالان کارگریِ این حوزه است. آنها میگویند مجلس به جای اینکه مشکل کارگران را حل کند، با این پیشنهادات به دنبال بدتر کردن وضعیت بیمهای کارگران ساختمانی است.
حامد اولیایی، نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور، در این رابطه گفت: طرح افزایش سهم پرداخت بیمه از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد اخیراً در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است. کارگران ساختمانی به شدت نسبت به این طرح اعتراض دارند. این اقدام نه تنها ناعادلانه و بیرحمانه است، بلکه فشار مضاعفی بر معیشت و زندگی میلیونها کارگر وارد میکند.
وی افزود: مشکل بیمه کارگران ساختمانی به این شکل حل نمیشود. سازمان تأمین اجتماعی باید بداند چنین طرحهایی هرگز منافع کارگران را تأمین نخواهد کرد، بلکه تنها موجب افزایش بار مالی و فشار بیشتر بر اقشار آسیبپذیر جامعه میشود.
این نماینده کارگران تأکید کرد: در شرایطی که بسیاری از کارگران ساختمانی حتی به حداقل حقوق خود نیز دسترسی ندارند و ناچارند در شرایط سخت و طاقتفرسا کار کنند، اقدام نمایندگان مجلس در پیگیری افزایش سهم حق بیمه کارگران، تصمیمی نادرست و برخلاف مصالح کارگران است.
وی تصریح کرد: وضع قوانین بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران، نه تنها بیعدالتی محسوب میشود، بلکه خیانتی آشکار در حق کارگران جامعه است. مشکل بیمه کارگران ساختمانی تا وقتی ارادهای برای حل آن وجود نداشته باشد، حل نخواهد شد.
اولیایی ادامه داد: پیشتر نیز نمایندگان مجلس در اقدامی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران را تصویب کردند اما مشکل کارگران حل نشد. حالا برخی پیشنهاد میدهند که این منابع را با اخذِ سهم بیشتری از حق بیمه کارگران ساختمانی تأمین کنند؛ این یعنی پاک کردنِ صورت مسئله! در واقع اگر مسئلهی اصلی بیمه کارگران ساختمانی باشد، افزایش سهم کارگران از حق بیمه سبب میشود بسیاری از کارگران در پرداخت حق بیمه ناتوان شوند و این کار باعث تضعیف بیشتر وضعیت اقتصادی آنها میشود.
این فعال صنفی در پایان با اشاره به اینکه هیچ توجیهی برای افزایش فشار بر کارگران وجود ندارد، گفت: از نمایندگان مجلس انتظار داریم با قاطعیت و آگاهانه مقابل این طرحهای ظالمانه و غیرمنصفانه بایستند و به جای افزایش فشار بر کارگران، در جهت رفع مشکلات اصلی آنها تلاش کنند.