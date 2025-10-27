مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مراسم روز پرستار:
۲۸۰۰ نفر به پرستاران تامین اجتماعی افزوده میشود
سالاری گفت: با وجود تمام مشکلات و چالشهای به جا مانده از گذشته و موانع ناشی از شرایط عمومی و اقتصادی کشور، تلاش داریم شرایط کاری برای کادر درمان و پرستاران را تسهیل کنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در مراسم گرامیداشت روز پرستار و تقدیر از پرستاران تأمین اجتماعی، ضمن تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار گفت: پرستاران، با صرف زمان و زندگی خود، زندگی را به مردم و بیماران هدیه میکنند.
سالاری گفت: سازمان تأمیناجتماعی بخشی مهمی از خدمات درمانی کشور را تولید میکند که نسبت به این خدمت، وابستگی ایجاد شده است؛ باید کیفیت و کمیت خدمات درمانی تأمیناجتماعی را ارتقا دهیم و این مهم با مشارکت پرستاران و با وجود کادر درمان ممکن میشود.
به گفته مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، در حال حاضر ترجیح اکثر بیماران، مراجعه به مراکز درمانی تحت پوشش این سازمان است و رسالت ارائه خدمات درمانی در این مراکز، بر عهده کادر درمان و بهویژه پرستاران تأمیناجتماعی قرار دارد.
وی در ادامه این مراسم از پیشبینی جذب نیروی جدید صرفاً در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و افزود: فرآیند مقدماتی برگزاری آزمون مذکور در حال پیگیری است و پس از اخذ مجوزهای لازم، آزمون مربوطه در رستههای مختلف شغلی بخش درمان برگزار خواهد شد که از این تعداد، حدود ۲۸۰۰ نفر به کادر پرستاری اختصاص خواهد یافت تا بخشی از فشار کاری این قشر کاهش یابد.
سالاری همچنین از اجرای آزمایشی تعرفهگذاری جدید خدمات پرستاری در اردیبهشت و خرداد سالجاری خبر داد و گفت: این موضوع به عنوان یکی از محورهای طرحهای بیستگانه است که تقریباً به سرانجام رسیده و بهزودی، پرداختها بر اساس تعرفههای جدید انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه در یک چارچوب نظاممند، با پرداخت بیشتر و بهتر به پرستاران موافقیم، تأکید کرد: طبیعی است که در مقابل، بهبود کیفیت خدمات درمانی نیز رقم خواهد خورد. تلاش داریم میزان پرداخت به رستههای مختلف درمانی سازمان، کمتر از سطح پرداختی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نباشد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به افزایش هزینههای درمان در سالجاری گفت: امسال شاهد افزایش بسیار قابل توجه و بیسابقهای در هزینههای بخش درمان، بهویژه در بخشهای دارو هستیم که این عوامل نیز در اختیارات سازمان نیست.
سالاری با بیان اینکه با وجود تمام مشکلات و چالشهای به جا مانده از گذشته و موانع ناشی از شرایط عمومی و اقتصادی کشور، تلاش داریم شرایط کاری برای کادر درمان و پرستاران را تسهیل کنیم، گفت: به طور کلی رویکرد سازمان، انجام کامل تعهدات و تکالیف نسبت به تمامی کارکنان، بیمهشدگان و بازنشستگان بوده است.
وی با تقدیر از همراهی هیأت مدیره سازمان در ارتباط با تصمیمات حوزه درمان، افزود: در یکسال اخیر، تمامی پیشنهادات ما در راستای بهبود شرایط کادر درمان و پرستاران با موافقت و همراهی هیأت مدیره سازمان تأمیناجتماعی مواجه شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پایان با قدردانی از جامعه پرستاری، از زحمات بیدریغ آنان در ارائه خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمیناجتماعی تقدیر کرد.
در جریان مراسم گرامیداشت و تقدیر از جامعه پرستاران سازمان تأمیناجتماعی در روز پرستار از ۱۱۰ پرستار برگزیده تأمیناجتماعی در سراسر کشور تقدیر به عمل آمد. این مراسم با حضور مدیرعامل، قائممقام، رئیس و اعضای هیأت مدیره و جمعی از معاونین و مدیران کل سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان جامعه پرستاری این سازمان برگزار شد.