شکایت بازنشستگان شرکت واحد بابت معوقات/ تامین اجتماعی پاسخگو باشد

جمعی از بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مراجعه به «ایلنا» از ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری بابت تأخیر تأمین اجتماعی در پرداخت معوقات مستمری خود خبر دادند و گفتند: در این مدت، سازمان تأمین اجتماعی بارها وعده پرداخت معوقات داده است؛ ابتدا گفتند اردیبهشت، سپس خرداد و بعد مهرماه. بخشی از بازنشستگان در اوایل و اواسط مهر مابه‌التفاوت خود را دریافت کردند، اما تاکنون تعداد زیادی از مستمری‌بگیران هنوز چیزی دریافت نکرده‌اند.

بازنشستگان می‌گویند: ما با سامانه ۱۴۲۰ تأمین اجتماعی تماس گرفتیم، اما اعلام کردند هیچ تاریخ مشخصی برای پرداخت باقی‌مانده‌ها ابلاغ نشده است. به همین دلیل، شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌ایم تا سازمان تأمین اجتماعی موظف شود علاوه بر پرداخت معوقه، خسارت تأخیر چندماهه را نیز بپردازد.

بازنشستگان شرکت واحد می‌گویند: هر بار وعده‌ای جدید داده می‌شود و عملاً پرداخت‌ها به تعویق می‌افتد. ارزش واقعی این مبالغ نیز با گذشت زمان کاهش یافته و فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد کرده است.

بازنشستگان گفتند: یکی از دوستان بازنشسته‌ی ما در شهریورماه فوت کرد و از این مابه‌التفاوت حقوق بهره‌ای نبرد.

بازنشستگان شرکت واحد در پایان گفتند: ما بازنشستگان انتظار داریم سازمان تأمین اجتماعی در قبال حقوق قانونی ما پاسخ‌گو باشد. ما سال‌ها در خدمت مردم و کشور بوده‌ایم و امروز نباید برای دریافت حقوق قانونی خود دچار مشکل شویم.

