خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در مراجعه با ایلنا مطرح شد؛

شکایت بازنشستگان شرکت واحد بابت معوقات/ تامین اجتماعی پاسخگو باشد

شکایت بازنشستگان شرکت واحد بابت معوقات/ تامین اجتماعی پاسخگو باشد
کد خبر : 1705661
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از بازنشستگان شرکت واحد از ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری بابت تأخیر تأمین اجتماعی در پرداخت معوقات مستمری خود خبر دادند.

جمعی از بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مراجعه به «ایلنا» از ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری بابت تأخیر تأمین اجتماعی در پرداخت معوقات مستمری خود خبر دادند و گفتند: در این مدت، سازمان تأمین اجتماعی بارها وعده پرداخت معوقات داده است؛ ابتدا گفتند اردیبهشت، سپس خرداد و بعد مهرماه. بخشی از بازنشستگان در اوایل و اواسط مهر مابه‌التفاوت خود را دریافت کردند، اما تاکنون تعداد زیادی از مستمری‌بگیران هنوز چیزی دریافت نکرده‌اند. 

بازنشستگان می‌گویند: ما با سامانه ۱۴۲۰ تأمین اجتماعی تماس گرفتیم، اما اعلام کردند هیچ تاریخ مشخصی برای پرداخت باقی‌مانده‌ها ابلاغ نشده است. به همین دلیل، شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌ایم تا سازمان تأمین اجتماعی موظف شود علاوه بر پرداخت معوقه، خسارت تأخیر چندماهه را نیز بپردازد. 

بازنشستگان شرکت واحد می‌گویند: هر بار وعده‌ای جدید داده می‌شود و عملاً پرداخت‌ها به تعویق می‌افتد. ارزش واقعی این مبالغ نیز با گذشت زمان کاهش یافته و فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد کرده است. 

بازنشستگان گفتند: یکی از دوستان بازنشسته‌ی ما در شهریورماه فوت کرد و از این مابه‌التفاوت حقوق بهره‌ای نبرد. 

بازنشستگان شرکت واحد در پایان گفتند: ما بازنشستگان انتظار داریم سازمان تأمین اجتماعی در قبال حقوق قانونی ما پاسخ‌گو باشد. ما سال‌ها در خدمت مردم و کشور بوده‌ایم و امروز نباید برای دریافت حقوق قانونی خود دچار مشکل شویم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ