وام صندوق بازنشستگان نفت به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت

به گزارش ایلنا، در نشست مشترک مسئولان صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با صندوق قرض‌الحسنه شهید تندگویان که صبح روز شنبه (۳ آبان‌ماه) برگزار شد، تصمیماتی برای تسریع در پرداخت وام به بازنشستگان اتخاذ شد.

بر اساس این تصمیمات، سقف وام اعطایی صندوق شهید تندگویان برای بازنشستگان صنعت نفت، همانند کارکنان شاغل، به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این اقدام با هدف ارتقای توان مالی بازنشستگان و کاهش محدودیت اقتصادی صورت گرفته است.

همچنین مقرر شد با همکاری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در تأمین منابع مالی، وام‌های درخواستی بازنشستگان که در صف انتظار قرار دارند، در اسرع وقت پرداخت شود تا صف انتظار به‌طور کامل برطرف گردد.

ضوابط و شرایط ثبت درخواست جدید برای این وام، به‌زودی از سوی صندوق قرض‌الحسنه شهید تندگویان اعلام خواهد شد.

۶۸ هزار نفر از بازنشستگان صنعت نفت عضو صندوق وام شهید تندگویان هستند.

انتهای پیام/