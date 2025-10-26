نامه سرگشاده رانندگان اینترنتی به رئیس مجلس درباره مطالبه بیمه:
حرف ۴ میلیون راننده اینترنتی را بشنوید!
تشکل صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی در پیامی خطاب به قالیباف که در ماه گذشته طرح بیمه رانندگان سکوهای آنلاین را از دستور کار خارج کرده بود، درخواست کرد تا این موضوع را در دستور کار صحن علنی مجلس نگه دارد.
به گزارش ایلنا، انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی در نامهای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، از وی درخواست کرد تا موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی و سکوهای آنلاین را در دستور کار قرار دهد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
جناب آقای محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
مستحضر هستید که قانونگذاری در فضای مجازی خواست مصرح رهبر انقلاب است.
برای قانونمند کردن فضای مجازی ابتدا باید حوزه اجتماعی این فضا را قانونمند کنید سپس حوزه امنیتی بهدنبال آن قانونمند میشود.
حرف ۴ میلیون راننده اینترنتی را بشنوید! اینها از دل مردم هستند. حرف جامعه کارگری را بشنوید! زیرا سخن آنان درباره مصداق حق الناس است که برگردن شما نمایندگان گذاشته شده است.
لطفاً بیمه تامین اجتماعی رانندگان اینترنتی را در دستور کار مجلس قرار دهید که حکایت کامیونداران مجدد توسط رانندگان اسنپ تکرار نشود.