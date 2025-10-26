نجات جان جوشکار مشهدی پس از سقوط از ارتفاع

به گزارش ایلنا، این حادثه در خیابان «فکوری ۳۵» مشهد زمانی اتفاق افتاد که نیروهای امداد و نجات پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده کردند کارگری حدودا ۴۰ساله حین جوشکاری در ارتفاع و لبه یک ساختمان مسکونی در حال ساخت به دلیل نداشتن تجهیزات ایمنی بر روی حفاظ ساختمان مجاور سقوط کرده و از ناحیه دست و پا دچار آسیب‌دیدگی شده است.

نیروهای امدادی این کارگر را نجات دادند و به بیمارستان منتقل کردند.

انتهای پیام/