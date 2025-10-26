نجات جان جوشکار مشهدی پس از سقوط از ارتفاع
یک کارگر جوشکار پس از سقوط از ارتفاع یک ساختمان در حال ساخت در شهر «مشهد»، به طرز معجزهآسایی نجات یافت.
به گزارش ایلنا، این حادثه در خیابان «فکوری ۳۵» مشهد زمانی اتفاق افتاد که نیروهای امداد و نجات پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده کردند کارگری حدودا ۴۰ساله حین جوشکاری در ارتفاع و لبه یک ساختمان مسکونی در حال ساخت به دلیل نداشتن تجهیزات ایمنی بر روی حفاظ ساختمان مجاور سقوط کرده و از ناحیه دست و پا دچار آسیبدیدگی شده است.
نیروهای امدادی این کارگر را نجات دادند و به بیمارستان منتقل کردند.