دغدغههای کارگران کشاورزی هفت تپه/ با غذا و رفت و آمد مشکل داریم
کارگران بخش کشاورزی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، به شرایط معیشتی و رفاهی خود اعتراض کردند.
در روزهای اخیر، کارگران به ایلنا خبر دادند که کارگران بخش کشاورزی شرکت کشت و صنعت هفتتپه در چند روز گذشته تجمع اعتراضی برگزار کردهاند. این کارگران بر لزوم رسیدگی به مشکلات مربوط به حمل و نقل، سامانه ثبت ورود و خروج و مبلغ کمک هزینه غذایی تاکید کردند و خواستار اقدامات فوری مدیریت شرکت و ورود مسئولان ذیربط شدند.
به گفته منابع کارگری، مدیریت شرکت وسیلهای برای ایاب و ذهاب در اختیار کارگران پیمانکاری قرار نداده و آنها مجبورند از خودروهای شخصی خود استفاده کنند. این مساله با توجه به وسعت بالای محیط کار هزینههای اضافی برای کارگران ایجاد میکند.
کارگران با توجه به تورم روزافزون، خواستار افزایش کمک هزینه غذایی خود شدند. شنیدهها حاکی است مدیریت مجموعه با افزایش کمک هزینه غذا از ۶۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان موافقت کرده، هرچند هنوز تایید رسمی نشده است. کارگران تاکید کردند که این مبلغ هنوز کافی نیست و باید رقمی اختصاص یابد که تامینکنندهی وعدههای غذایی باکیفیت باشد.
کارگران پیمانکاری نیشکر هفتتپه خواستار این هستند که تمامی مطالباتشان پیگیری شود و به نتیجه برسد.