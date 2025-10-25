یک منبع کارگری در رودبار با بیان اینکه این واحد تولیدکننده واقع در ارتفاعات منطقه عمارلو که از سوی یک کارفرمای بخش خصوصی اداره می‌شود، از حدود دو هفته پیش به دلایل مشکل تامین نشدن مواد اولیه تولید فعالیت خود را متوقف کرده، گفت: به دنبال این اتفاق، حدود ۳۰کارگر قراردادی بعد از دو هفته بلاتکلیفی و بی‌پولی، از صبح امروز شنبه (سوم آبان ماه) اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.

گفته می‌شود سرویس ایاب و ذهاب کارگرانی که تا پیش از این اتفاق در آب معدنی داماش مشغول جابجایی کارگران بوده‌، از چند روز پیش به بهانه تعمیرات از محل کارخانه به یک شهر دیگر انتقال داده شده است.

این اتفاقات در حالی است که پیش از این مشکلات مالی خریدار بخش خصوصی کارخانه آب معدن داماش باعث شده بود کارخانه تا مرز تعطیلی پیش برود و در حال حاضر کارگران ۴ تا ۶ ماه حقوق و در عین حال چندین ماه بیمه پرداخت نشده دارند. همچنین کمبود منابع مالی و افزایش بدهی‌های کارخانه که به مرور از چندسال پیش ایجاد شده، باعث متوقف شدن فعالیت کارخانه شده است.

به گفته کارگران آب معدنی داماش، علیرغم آن که تولیدات این کارخانه دارای مشتری خوب در بازار است، کارفرما، کارخانه و کارگران را در حالت بلاتکلیفی نگه داشته است، نه حاضر است آن را واگذار کند و نه نقدینگی مورد نیاز برای ادامه فعالیت و پرداخت بدهی کارگران را تامین می‌کند.

کارگران می‌گویند: درحالی از دو هفته پیش فعالیت تولیدی کارخانه به بهانه تامین نشدن مواد اولیه متوقف شده که از صبح امروز شنبه (سوم آبان) اجازه ورود به محل کار خودرا نداریم و این موضوع ما کارگران را نگران امنیت شغلی خود کرده است.

بنا بر ادعای یکی از کارگران؛ این واحد تولیدی که در ابتدای تاسیس حدودا ۲۰۰نفر در آن مشغول به کار بودند، اکنون با کمتر از ۳۰ نفر نیروی کار در آستان تعطیلی است.

او در خاتمه با بیان اینکه کارخانه آب معدنی داماش تنها محل درآمد مردم این منطقه از گیلان است، تاکید کرد: به راه افتادن فعالیت کارخانه، خواسته کارگران است چرا که آنان راه دیگری برای امرار معاش ندارند....

