در تماس با ایلنا مطرح شد؛

آبان‌ماه رسید اما معوقات بازنشستگان پرداخت نشد!

آبان‌ماه رسید اما معوقات بازنشستگان پرداخت نشد!
بازنشستگان در هشتمین ماه سال همچنان منتظر واریز معوقات فروردین خود هستند.

جمعی از بازنشستگان متوسط‌بگیر تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا از انتظار طولانی برای واریز معوقات فروردین انتقاد کردند.

این بازنشستگان می‌گویند: آبان‌ماه رسید اما هنوز معوقات ما پرداخت نشده است؛ تا چه زمانی باید منتظر باشیم؛ چرا تامین اجتماعی در پرداخت حقوق قانونی بازنشستگان اهمال می‌کند؟

معوقات فروردین برای برخی از بازنشستگانی که بیش از بیست میلیون تومان مستمری ماهانه می‌گیرند، هنوز پرداخت نشده است و این در حالیست که یک نیمه از سال سپری شده است.

بازنشستگان در تماس‌های مکرر خواستار پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات خود شدند و تاکید کردند: ارزش واقعی این معوقات در عرض این چندماه نصف شده است. 

