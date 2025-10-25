مرگ کارگر تعمیرکار آسانسور در اثر برخورد با آسانسور مجاور

به گزارش ایلنا، یک کارگر سرویس کار آسانسور حدودا ۳۰ ساله، هنگام تعمیر و تعویض قطعات کابین آسانسور، در یک مجتمع تجاری در خیابان کوهسنگی مشهد با برخورد ناگهانی با آسانسور فعال مجاور جان خود را از دست داد.

از قرار معلوم؛ در این مجتمع تجاری سه آسانسور با یک چاه مشترک فعال هستند. زمانی که تعمیرکار به همراه همکارش در حال تعمیر یکی از آسانسورها بودند، آسانسور فعال مجاور ناگهان شروع به حرکت کرد و سر کارگر جوان بین کابین و وزنه تعادل گیر کرد و باعث مرگ وی شد.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، شرکت‌های پیمانکار و تعمیرکاران آسانسور باید در مواردی که چند آسانسور یک چاه دارند، هنگام تعمیر حتماً سایر آسانسورها را از مدار خارج سازند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

