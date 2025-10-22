حبیبی مهاجر الی الله بود

به گزارش خبرنگار ایلنا در پایان این نشست گرامیداشت حسین حبیبی، فعال پیشکسوت کارگری، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) بیان کرد: مرگ آقای حبیبی مرگ معمولی نیست، بلکه ایشان مهاجر الی الله بودند. بنده مفصلا در روزنامه کار و کارگر نوشتم که منش ایشان در قبال از موضوعات صنفی و عدم ترس ایشان، درس آموز است.

وی افزود: در قرآن هجرت به دو شکل است که یکی سفر از یک نقطه به یک نقطه برای خداست و یک مورد دیگر هم افرادی است که در مسیر حرکت برای خدا جان خود را به صورت طبیعی یا غیر طبیعی از دست می‌دهند که این‌ها هم مانند آقای حبیبی مهاجر الی الله بوده و در حکم شهید هستند‌.

وی افزود: حبیبی مراسم بزرگداشت کشته‌های طبس را با حضور وزیر کار فعلی از یک مراسم یادبود به یک مراسم صنفی و حق خواهی بدل کرده و وقتی وزیر محترم قصد رفتن از جلسه داشت، ایشان را نیم ساعت نگه‌داشت و آقای میدری را مجبور به شنیدن صدای حق خواهی کارگران کرد.

دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: این یک درس تشکیلاتی است که فعال کارگری باید به این شکل زندگی کند و فعالیت کند و مانند حبیبی حتی در بستر مریضی و در شرایطی که پزشکان فعالیت را برای ایشان خطرناک می‌دانستند، پرچم حق خواهی را حفظ کردند و امیدواریم خدا این توفیق را به همه بدهد که همه سرنوشتی مانند حبیبی داشته باشیم.

