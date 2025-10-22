آخرین توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی در رابطه با طرح ساماندهی +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با آخرین وضعیتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: موضوع به کمیته‌ای محول شده و دستگاه‌ی دخیل روی آن کار می‌کنند. بعد از نهایی شدنِ موضوع، طرح را به دولت می‌آوریم و دولت باید در رابطه با آن تصمیم بگیرد.

وی در رابطه با زمان به نتیجه رسیدن آن گفت: اجازه بدهید در رابطه با آن زمان مشخص ندهیم.

انتهای پیام/