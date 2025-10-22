خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هنوز زمان پایان کار مبهم است!

آخرین توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی در رابطه با طرح ساماندهی +فیلم

آخرین توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی در رابطه با طرح ساماندهی +فیلم
کد خبر : 1703780
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با آخرین وضعیتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: موضوع به کمیته‌ای محول شده و دستگاه‌ی دخیل روی آن کار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با آخرین وضعیتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: موضوع به کمیته‌ای محول شده و دستگاه‌ی دخیل روی آن کار می‌کنند. بعد از نهایی شدنِ موضوع، طرح را به دولت می‌آوریم و دولت باید در رابطه با آن تصمیم بگیرد. 

وی در رابطه با زمان به نتیجه رسیدن آن گفت: اجازه بدهید در رابطه با آن زمان مشخص ندهیم.

 

 

حجم ویدیو: ۵.۹۷M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۳۳ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ