مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام آمادگی بانک کشاورزی برای خدمات ویژه به بازنشستگان روستایی

اعلام آمادگی بانک کشاورزی برای خدمات ویژه به بازنشستگان روستایی
در راستای توسعه همکاری‌های بین‌سازمانی و ارتقای سطح رفاه جامعه شریف کشاورزان و روستاییان، مدیرعامل بانک کشاورزی به همراه جمعی از معاونان این بانک با حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا،    در راستای توسعه همکاری‌های بین دو مجموعه و بهبود خدمات‌رسانی به جامعه هدف، وهب متقی‌نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی به همراه معاونین این بانک با حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار، طرفین بر ضرورت افزایش تعاملات مشترک در جهت ارتقای سطح رفاه و معیشت کشاورزان، روستائیان و عشایر، به عنوان جامعه هدف مشترک دو نهاد، تأکید کردند.
متقی‌نیا ضمن اشاره به نقش کلیدی بانک کشاورزی در تأمین مالی پایدار بخش کشاورزی کشور، بر اهمیت تسهیل در ارائه خدمات به ذی‌نفعان مشترک تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی میان بانک و صندوق بیمه اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه عدالت اجتماعی و افزایش رضایت جامعه هدف باشد.

وی اعلام کرد که بانک کشاورزی آمادگی دارد تا از ظرفیت گسترده شعب خود در سراسر کشور برای معرفی و اطلاع‌رسانی خدمات صندوق بهره گیرد.
حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی نیز در این نشست بر اهمیت نقش شبکه بانکی در تسهیل ارائه خدمات بیمه‌ای به جامعه هدف تاکید کرد. وی اظهار داشت: با همکاری بانک کشاورزی، می‌توان فرآیند ثبت‌نام، تمدید و پرداخت حق بیمه را برای بیمه‌شدگان تسهیل کرد و خدمات صندوق را به صورت گسترده‌تری در دسترس کشاورزان و روستاییان قرار داد.

 

