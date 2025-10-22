کارگران ایران صدرای بوشهر چهار ماه حقوق طلبکارند
کارگران شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در استان بوشهر از تاخیر چهار ماه حقوق انتقاد دارند.
یکی از کارگران شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در بوشهر به ایلنا گفت: تا این لحظه (۳۰ مهرماه)، هنوز حقوق تیر، مرداد، شهریور ومهر ۶۵۰کارگر پیمانکاری شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در استان بوشهر با سوابق ۱۵ تا ۲۰ سال کار به حسابشان واریز نشده است؛ این در حالیست که صبح امروز چهارشنبه ۱۰ میلیون تومان به صورتالحساب به حساب کارگران واریز شد. در عین حال پرداخت حق بیمه تکمیلی کارگران نیز با مشکل روبرو شده است.
او با بیان اینکه در پیگیری مطالبات، هیچیک از مسئولان به کارگران پاسخگو نیستند و ادامه بلاتکلیفی در وضعیت کارگران این شرکت و اینکه چند ماه حقوق نگرفتهاند، باعث شده شمار زیادی از کارگران خودخواسته محل کار خود را ترک کنند، اضافه کرد: از مدتها پیش فعالیت شرکت صدرای بوشهر نیمه تعطیل است و بسیاری از پروژهای خودرا تحویل داده در نتیجه تعداد کارگران شاغل در آن کاهش یافته است. در حال حاضر، شرکت صدرا مشغول یک پروژه قدیمی (سکوینفتی) با چند شرکت پیمانکاری دیگر است.
این کارگر با بیان اینکه ۹۵ درصد نیروی کار شرکت صدرا را کارگران پیمانکاری تشکیل میدهند افزود: شرکت صدرا توان پرداخت دستمزد ماهانه کارگران خود را ندارد به نحوی که کارگران در تامین امرار معاش خود و خانوادههایشان دچار مشکل اساسی شده اند.
این کارگر در ادامه با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی بعید میدانیم شرکت صدرا بتواند به این زودی بدهی خود را کامل به کارگران بپردازد، افزود: اوایل مهرماه جاری در آخرین پیگریها که با اعتراض کارگران همراه بود کارفرما کارگران تهدید به تعدیل شدند درنتیجه بعد از مدتها دست به دامان رسانهها شده اند.
وی با انتقاد از مدیران شرکت صدرا تاکید کردند: هر ماه بخش زیادی از حقوق دریافتی ما هزینه اجاره خانه و پرداخت اقساط بانکی و سایر بدهیها میشود و گاه منابع مالی کافی برای تامین مایحتاج ماهانه نداریم. حال این پرسش مطرح است که چقدر برای صاحبخانهها و بانکها و سایر طلبکاران مهم است که ما کارگران حقوق و مزایای خود را با تاخیر دریافت میکنیم و آیا آنها منتظر میمانند؟