ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در کلیه مراکز تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی در راستای تکریم مخاطبان و مراجعان، با تأکید بر ضرورت تحقق دولت الکترونیک، ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت‌گیرندگان را در سال‌های اخیر در دستور کار داشته است.

اداره‌ کل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تأمین اجتماعی، جهت ارتقای ارائه خدمات در چارچوب دولت الکترونیک، طی ابلاغی به کلیه واحدهای تابعه سازمان در سراسر کشور، برعدم دریافت کپی مدارک هویتی از افراد مراجعه کننده به مراکز ارائه خدمات تأمین اجتماعی تأکید کرد.

در این ارتباط، بازنگری و پایش مستمر اجرای دستورالعمل‌ها و فرم‌های واحدهای ستادی و اجرایی در راستای نظارت بر نحوه اجرای طرح فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) و بخشنامه‌های صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد.

عدم دریافت کپی مدارک هویتی در راستای ارائه خدمات به مخاطبان و ذینفعان، با هدف حفظ حریم خصوصی و ارتقای کیفیت خدمات اداری، تسهیل در فرایندها، اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیک، استنادپذیری الکترونیکی و کمک به مقابله با سوءاستفاده و جعل اسناد هویتی، همواره از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی بوده است.

انتهای پیام/