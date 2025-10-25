خبرگزاری کار ایران
پرستاران همچنان معترضند/ فشار سنگین اضافه کار اجباری

کد خبر : 1703117
پرستاران خوزستان به حقوق پایین، عدم پرداخت معوقات و فشارهای ناشی از اضافه‌کاری اجباری اعتراض کردند. آن‌ها در شعارهای خود گفتند: «پرستاریم نه برده»

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرستاران در برخی از استان‌ها همچنان به حقوقِ پایین خود معترض هستند. در تازه‌ترین این اعتراضات، در هفته گذشته، پرستاران خوزستان، مقابل استانداری استان خوزستان تجمع کردند. این اعتراضات به دلیل حقوق پایین، عدم پرداخت معوقات و فشارهای ناشی از اضافه‌کاری اجباری صورت گرفته است. آن‌ها در شعارهای خود گفتند: «پرستاریم نه برده»

عدم اجرای قانون صحیح تعرفه‌گذاری پرستاری، دستمزد پایین و کار زیاد، اضافه‌کاری‌‎ها اجباری و در بسیاری از موارد تأخیر در پرداخت حقوق، از جمله مهم‌ترین مطالبات پرستاران است. 

به تازگی نیز یکی از تشکل‌های پرستاری در بیانیه‌ای که در آستانه‌ی فرار رسیدنِ روز پرستار منتشر کرده، مطالبات پرستاران را برشمرده که عبارتند از: اجرای کامل و عادلانه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بر مبنای ثبت اقدامات به نام پرستاران، حذف اضافه‌کار اجباری و تعیین نرخ حداقل ۱۵۰ هزار تومان برای هر ساعت اضافه‌کار، افزایش پایه حقوقی متناسب با نرخ تورم و خط فقر از طریق ارتقای ضریب فوق‌العاده خاص، افزایش امتیاز سختی کار پرستاران پیش‌بیمارستانی از ۱۵۰۰ به ۳۰۰۰، استخدام نیروی جدید و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، اجرای کامل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای همه گروه‌های پرستاری از جمله بهیاران، کمک‌پرستاران و فوریت‌های پزشکی.

