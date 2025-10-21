تجمع دوباره کارگران پیمانکاری شهرداری چابهار/ مطالباتمان پرداخت نمیشود
کارگران پیمانکاری شهرداری چابهار، امروز ۲۹ مهر ماه، مقابل ساختمان شهرداری چابهار اعتراض صنفی برگزار کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فعالان کارگری شهر چابهار در استان سیستان و بلوچستان با اعلام خبر اعتراض صنفی دوباره کارگران پیمانکاری مقابل ساختمان شهرداری گفتند: امروز سه شنبه (۲۹ مرداد ماه) بار دیگر کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات قانونیشان، دست به اعتراض صنفی زدند.
به گفتهی کارگران، حدود ۲۰۰ کارگر تحت مسئولیت یک شرکت تامین نیرو در شهرداری مشغول کارند که حدود ۵ ماه حق بیمه پرداخت نشده دارند؛ در عین حال حقوق آنها طی سه تا چهار ماه گذشته به صورت علیالحساب بدون محاسبه اضافه کاری پرداخت میشود.
کارگران با بیان اینکه تا پرداخت نشدن حداقل بخشی از مطالباتمان، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد تصریح کردند: در حالی شهرداری به پرداخت مطالبات کارگران پیمانکاری اهمیت نمیدهد که بارها دولت به دستگاهای اجرایی از جمله شهرداریها اعلام کرده کارگران شرکتی تحت مسئولیت خود را ساماندهی کنند اما شهرداری چابهار اهمیتی برای این موضوع قائل نیست.
آنها با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوقها، کارگران شهرداری را به تنگنا کشانده است، افزودند: طی روزهای گذشته از سوی کارگران پیگیریهایی صورت گرفت و صحبتهایی هم با مسئولان شهری انجام شد ولی هیچ نتیجهای نداشت. اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، ما نمیدانیم صدایمان را به گوش چه کسی باید برسانیم.
آنها در پایان با بیان اینکه این حجم از نارضایتی در میان کارگران شهرداری، موجب نگرانیست، افزودند: مسئولان شهرستان باید بدانند که خواستههای کارگران شهرداری، هم صنفیست و هم قانونی و اگر به این خواستهها ترتیب اثر داده نشود، مشکلات ما حادتر خواهد شد.