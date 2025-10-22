انتقاد کارگران روزمزدی شهرداری «دوست محمد» از کار زیاد بدون حقوق کافی و بیمه
کارگران روزمزدی شهرداری «دوست محمد» واقع در شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان، خواستار ثبات شغلی و دریافت حقوق قانونی از کارفرمای خود شدند.
جمعی از کارگران روزمزدی شهرداری «دوست محمد» شامل پاکبانها و کارگران فضای سبز در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط بد شغلی و مزدی خود انتقاد کردند.
این کارگران میگویند شرایط زندگی ما با ۸ تا ۱۰ سال سابقه کار به دلیل نداشتن قرارداد، حقوق مکفی و نداشتن بیمه تامین اجتماعی بسیار سخت شده و متاسفانه هیچگونه حمایتی از ما کارگران که در بخشهای مختلف شهر مشغول به کار هستیم، در این شرایط سخت نمیشود.
این کارگران که عقیده دارند به واسطه روزمزدی بودن؛ دریافتیهایشان نسبت به سایر کارگران قرارداد مستقیم شهرداری بسیار ناچیز است، میگویند: جدا از مشکل ناکافی بودن دستمزد دریافتی، ثبات شغلی نداریم و با مشکل تهدید امنیت شغلی نیز مواجه هستیم.
کارگران روزمزدی شهرداری دوست محمد خواستار آن هستند تا مدیریت شهر در مقام کارفرمای اصلی در راستای اجرای طرحهای مستقیم شدن قراردادهای کاری کارگران روزمزد، با آنها قرارداد مستقیم منعقد کند.