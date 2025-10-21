خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگران روزمزد شهرداری خاش: قرارداد دائم و بیمه تامین اجتماعی نداریم

کارگران روزمزد شهرداری خاش: قرارداد دائم و بیمه تامین اجتماعی نداریم
کد خبر : 1702688
لینک کوتاه کپی شد.

شماری از کارگران روزمزدی شهرداری خاش در استان سیستان وبلوچستان، خواستار برخورداری از قرارداد دائمی کار و بیمه تامین اجتماعی هستند.

 این کارگران که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری تامین نیرو در شهرداری مشغول به کارند، در تشریح مطالبات خود به ایلنا گفتند: شماری از کارگران واحد‌های خدمات شهری، عمران و فضای سبز شهرداری خاش را کارگران روزمزدی تشکیل می‌دهند. آن‌ها به دلیلی ماهیت روزمزدی بودن کار، وضعیت شغلی و بیمه‌ای مشخصی ندارند. 

یکی از کارگران روزمزدی شهرداری خاش با بیان اینکه مطالباتمان را بارها با مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و اداره کار شهرستان در میان گذاشته‌اند، اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است افزود: متاسفانه بعد از دو تا سه سال سابقه کار، فاقد بیمه تامین اجتماعی، عیدی و پاداش پایان سال و سایر مزایای عرفی و رفاهی هستیم و وضعیت شغلی‌مان همانند قبل بلاتکلیف و نابسامان است. 

او افزود: کارگران روزمزدی همانند سایر کارگران در کنار خرج‌های اصلی زندگی، نیازمند تأمین هزینه‌هایی مانند آموزش و تحصیل، بهداشت و درمان هستند اما متأسفانه دستمزد پایین در کنار تورم افسارگسیخته، سبب ناتوانی این کارگران برای تامین نیازهای حداقلی زندگی‌شان شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ