کارگران روزمزد شهرداری خاش: قرارداد دائم و بیمه تامین اجتماعی نداریم
شماری از کارگران روزمزدی شهرداری خاش در استان سیستان وبلوچستان، خواستار برخورداری از قرارداد دائمی کار و بیمه تامین اجتماعی هستند.
این کارگران که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری تامین نیرو در شهرداری مشغول به کارند، در تشریح مطالبات خود به ایلنا گفتند: شماری از کارگران واحدهای خدمات شهری، عمران و فضای سبز شهرداری خاش را کارگران روزمزدی تشکیل میدهند. آنها به دلیلی ماهیت روزمزدی بودن کار، وضعیت شغلی و بیمهای مشخصی ندارند.
یکی از کارگران روزمزدی شهرداری خاش با بیان اینکه مطالباتمان را بارها با مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و اداره کار شهرستان در میان گذاشتهاند، اما هیچ نتیجهای حاصل نشده است افزود: متاسفانه بعد از دو تا سه سال سابقه کار، فاقد بیمه تامین اجتماعی، عیدی و پاداش پایان سال و سایر مزایای عرفی و رفاهی هستیم و وضعیت شغلیمان همانند قبل بلاتکلیف و نابسامان است.
او افزود: کارگران روزمزدی همانند سایر کارگران در کنار خرجهای اصلی زندگی، نیازمند تأمین هزینههایی مانند آموزش و تحصیل، بهداشت و درمان هستند اما متأسفانه دستمزد پایین در کنار تورم افسارگسیخته، سبب ناتوانی این کارگران برای تامین نیازهای حداقلی زندگیشان شده است.