دبیرکل خانه کارگر در همایش چشم انداز صفر حوادث کار:
امکان نجات جان کارگران با هوش مصنوعی/ حادثه معدنجو قتل عمد بود
محجوب گفت: با تدوین برنامههای تخصصی و نرم افزارهای کاربردی آن، میتوانیم در فاصله چندساله افقی را ترسیم کنیم که آمار حوادث کار به شدت کاهش یابد و جانهای زیادی از خطر مرگ نجات یابند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (بیست و هشتم مهر)، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در همایش «چشمانداز صفر حوادث کار و بیماریهای شغلی» در استان البرز که به همت انجمن صنفی مسئولان حفاظت فنی برگزار شد، به کارکردهای هوش مصنوعی و ضرورت توجه دولتها و شرکتها به این کارکردها برای کاهش حوادث ناشی از کار و تلفات آن اشاره کرد.
محجوب در ابتدای سخنان خود با تشکر از کانون انجمنهای صنفی مسئولان حفاظت فنی برای برگزاری این نشست، اظهار کرد: بیانیه امسال سازمان جهانی کار در ارتباط با بحث حوادث کار و بیماریهای شغلی، بیانیهای بیسابقه و غریب است که به مناسبت ۲۸ آوریل منتشر شده است. در این بیانیه سازمان جهانی کار امسال را سال «هوش مصنوعی؛ ایمنی و حفاظت و بهداشت کار» نامگذاری شد.
وی افزود: این بیانیه از این نظر عجیب بود که هرگز سازمان جهانی کار از مظاهر مدرنیزاسیون صنایع استقبال نکرده و تنها در مورد خاص فناوری هوش مصنوعی به استقبال یک تکنولوژی جدید شتافته است. علت این است که موضوع اصلی حفاظت ایمی و بهداشت حرفهای، بحث ریسک است. ما معتقدیم که میتوان با مهار کردن ریسک جلوی هر حادثهای را گرفت و به همین دلیل به مدیرعامل مجموعه معدن طبس، پس از حادثه اعلام کردم که وقوع حادثه معدنجو مصداق قتل عمد است.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: یکی از چیزهایی که جای آن در همان منطقه طبس خالی بود، بحث هوش مصنوعی است. شاید امروز به حسب قانون برخی را مجبور به خرید نرم افزارهای گرانقیمت بکنیم اما کاربری هوش مصنوعی و تلفیق آن به منظور کارایی بیشتر در حوزه ایمنی ضروری است. سازمان جهانی کار در بیانیه امسال خود خطاب به تمامی دولتها، انجمنها و تشکلهای مربوطه این نکته را روشن کرده که چرا در حوزه ایمنی نیازمند کاربرد گسترده هوش مصنوعی هستیم.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: ما انتظار داریم امسال در میان تشکلها و انجمنهای مرتبط با ایمنی، بحث کاربست هوش مصنوعی بیشتر از سایر مباحث مطرح و داغ شود. مجموعههای تخصصی باید برنامههای خاص در این حوزه تدوین کنند. آن میزانی که هوش مصنوعی میتواند با فهم تخصصی فعالان حوزه ایمنی ترکیب شده و جلوی ریسکهای بزرگ و هزینههای بالا را با پیشگیری از حادثه بگیرد، غیرقابل انتظار است. اگر چنین اتفاقی بیفتد، مسئولان حفاظت فنی و بهداشت حرفهای به مرجع تبدیل میشوند. هوش مصنوعی به مسئولان ایمنی و شغل آنها آسیب نمیزند بلکه دانش و تخصص نیروهای ایمنی را تازه به رخ مخاطبان و ذینفعان و کل جامعه میکشد.
محجوب خاطرنشان کرد: به وسیله هوش مصنوعی یک متخصص حوزه ایمنی میتواند نشان دهد که در چند ماه آینده چه حوادثی ممکن است نیروی کار و تجهیزات را تهدید کند. پیشبینی در جلوگیری از حادثه حرف اول را میزند و هوش مصنوعی دقیقاً در همین حوزه به نفرات ایمنی یاری و مدد میرساند. هرچه پیشبینی به واقعیت نزدیکتر باشد، به همان نسبت دقت کارشناسانی که با ابزارهای مختلف به پیشبینی رسیدند را بیشتر کرده و راههای جلوگیری را دقیقتر بیان میکند.
دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: در زمانهای نه چندان دور، رشته ایمنی چندان مطرح نبود. در گذشته ما اقدام به بستن قرارداد با مرکزی که در وزارت کار و امور اجتماعی در این حوزه دایر کرده بود، کردیم. سپس تشخیص ما به این نقطه رسید که خودمان در این حوزه باید فعال شویم. خوشبختانه بعد از آن بسیاری از مراکز دانشگاهی و علمی کشور وارد موضوع ایمنی و بهداشت حرفهای شدند. امروزه اما باوجود تربیت نیروی انسانی چشمگیر در این حوزه، هنوز جای کار در فضای دانش ایمنی و بهداشت حرفهای وجود دارد.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: باید توجه داشت که امروزه با استفاده از هوش مصنوعی، در حوزه ایمنی جلوتر از گذشته هستیم. دیگر نباید منتظر بروز حادثه و خنثی کردن حادثه بود؛ هوش مصنوعی در این حوزه میتواند ما را یاری کند. بیشتر حوادث کار از این طریق قابل تشخیص، مطالعه، تجزیه تحلیل و شبیهسازی است. امروزه بزرگترین مکان حادثه خیز کار در کشور، کارگاههای ساختمانی و بخش ساختمانسازی است. برای جلوگیری از بحث حوادث ناشی از سقوط، به راحتی میتوان از هوش مصنوعی استفاده کرد .
وی در پایان اظهار کرد: ما در قالب آموزشهای کوتاه مدت خانه کارگر میتوانیم با انجمن صنفی مسئولان حفاظت ایمنی همکاری کنیم و در این حوزه لازم است عدهای جذب شوند تا بتوانند در حوزه ایمنی برنامهنویسی هوش مصنوعی را آموخته و به متقاضیان استفاده از آن را بیاموزند. با تدوین برنامههای تخصصی و نرم افزارهای کاربردی آن، میتوانیم در فاصله چندساله افقی را ترسیم کنیم که آمار حوادث کار به شدت کاهش یابد و جانهای زیادی از خطر مرگ نجات یابند؛ میتوانیم از نقص عضو بسیاری از کارگران جلوگیری کنیم.