کارگران ریل باس: پیمانکاران می‌روند اما مطالبات کارگران را نمی‌پردازند!
کارگران مهماندار و خدماتی قطارهای مسافربری ریل باس، نگران پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود توسط پیمانکار هستند.

این کارگران، که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری کار می‌کنند، در تماس با ایلنا گفتند: در طول سال شاهد تغییر یک الی دو پیمانکار در بخش خدمات  قطارهای حومه‌ای راه آهن هستیم و متاسفانه در هر دوره تغییر، بخشی از مطالبات‌مان پرداخت نمی‌شود. 

یکی از این کارگران گفت: مهم‌ترین نگرانی کارگران مهماندار قطارهای مسافربری ریل باس و سایر کارگرانی که به عنوان نظافت‌کار با برخی شرکتهای پیمانکاری همکاری دارند، خروج پیمانکار قبل از پرداخت مطالبات معوقه کارگران است. 

این کارگر در رابطه با خواسته‌های خود و  همکارانش به ذکر مثال پرداخت: در حال حاضر برخی کارگران نظافت چی بابت پرداخت نشدن چند ماه حق بیمه از پیمانکار سابق خود طلبکارند و پیمانکار جدیدی که جایگزین شده تا کنون بابت پرداخت برخی مزایای عرفی، مناسبتی و کمک معیشتی، به کارگران پولی پرداخت نکرده است.

او در ادامه تاکید کرد؛ مسئولان شرکت قطار‌های حومه‌ای راه آهن باید قبل از خروج پیمانکار پیگیر پرداخت طلب ما کارگران باشند و با او تسویه حساب کنند چراکه اگر پیمانکار بدون پرداخت معوقات مزدی کارگران از مجموعه خارج شود، دست کارگران برای وصول مطالبات‌شان به جایی نمی‌رسد. 

او با بیان اینکه ما خواستار حذف پیمانکار هستیم و چرا شرکت قطار‌های حومه‌ای راه آهن با کارگران قراداد مستقیم امضا نمی‌کند، افزود: حقوقی که از پیمانکار به عنوان شرکت واسطه‌ دریافت می‌کنیم، کفاف هزینه‌های زندگی‌مان را نمی‌دهد؛ این حقوق ناکافی‌ست و بر اساس حداقل‌های قانون کار پرداخت می‌شود.

 

