«نه به پادشاهی» گسترده شد؛
مشارکت وسیع اتحادیههای کارگری در تجمعات ضد ترامپ
گزارش اخیر گاردین ناظر بر حضور دهها تشکل کارگری و صنفی از گروههای مختلف کارمندی و کارگری شرکتهای بزرگ در شمال آمریکاست؛ اتحادیهها و نهادهای مدنی که همگی از سیاستهای راستگرایانه دولت ترامپ در هراس هستند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، این رسانه مطرح از حضور فعال اتحادیههای بزرگ کارگری و کارمندی آمریکا در تجمعات اخیر ضد ترامپ در شهرهای بزرگ این کشور مانند شیکاگو و نیویورک خبر داده است.
بزرگترین اتحادیههای کارگری ایالات متحده، اعتراضات موسوم به «نه به پادشاهی» علیه ترامپ را حمایت کرده و در آن حضور فعال دارند.
تاکنون بیش از ۲۷۰۰ رویداد در سراسر ایالات متحده آمریکا برنامهریزی شده است که همگی در انتقاد و هجمه علیه برنامههای رئیس جمهور آمرایکاست. یکی از سازماندهندگان، جیمز فیپس، ۷۵ ساله، میگوید: «اعتراض تنها کاری است که من و همقطارانم در اتحادیههای کارگری انجام دادهایم».
او تاکید کرد: به دلیل برخورداری از بیمه درمانی دوران اوباما و بایدن، توانستم پوشش هزینه جراحی سرطان خود را تامین کنم، اما اکنون اگر کسی بیماری مشابه داشته باشد، دیگر نخواهد توانست از پس هزینهها بر بیاید.
وی با اشاره به تعدیل گسترده نیروی کارکنان خدماتی و دولتی فدرال، گفت: تعطیلی دولت فدرال آمریکا پس از آن ادامه یافت که دموکراتها از جمهوریخواهان خواستند که به کاهش نیروی کار اخیر پایان دهند که ترامپ از روی لج بازی، هم به اخراجها دامن زد و هم یارانههای بیمه درمانی (cares) را قطع کرد. انقضای حق بیمه و خطر خارج شدن حدود ۳.۱ میلیون آمریکایی از پوشش بیمه درمانی، تنها بخشی از مشکلاتی است که در یک سال اخیر ایجاد شده است.
کارگران و اتحادیههای کارگری همچنین به برخوردهای شدید پلیس مهاجرت آمریکا (موسوم به ICE) نیز معترض بوده و این اقدامات برای اخراج مهاجران را خلاف انسانیت معرفی کردهاند. جیمز فیپس به گاردین میگوید: «ما با همسایگان خود که سالها در آمریکا کار میکردند، معاشرت داشتیم و یکدیگر را دوست داشتیم. ما پشت هم بودیم تا اینکه ترامپ به تنفر قومیتی و اخراج مهاجران دامن زد.»
