کارخانه «نفت‌گستر جنوب» راه افتاد/ بازگشت به کار حداقل ۳۰ کارگر

کارخانه «نفت‌گستر جنوب» شش سال بعد از تعطیلی، دوباره آغاز به کار کرد. با راه‌اندازی دوباره‌ی کارخانه برای ۳۰ کارگر به صورت مستقیم و۱۰۰ کارگر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، واحد تولیدی «نفت‌گستر جنوب» خوزستان که از حدود شش سال پیش به دلیل برخی مشکلات تعطیل شده بود، با تامین مالی فعالیت خود را آغاز کرد. 

یک منبع کارگری در استان خوزستان با تایید این خبر گفت: برای احیای کامل این واحد صنعتی، از دانش فنی و  مواد اولیه داخلی استفاده شده است. 

وی اظهار داشت: این کارخانه برای حدود ۳۰ نفر به‌صورت مستقیم و حدود ۱۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی دارد که در طول مدت تعطیلی کارخانه، کارگران تمام تلاش خودرا برای بازسازی محل کار خود انجام داده‌اند. 

او گفت: کارخانه «نفت گستر جنوب» تولید کننده محصولات شیمیایی ونفتی است که به دنبال برخی مشکلات تعطیل شد ودر حال حاضر برای راه‌اندازی کامل آن نیاز به حمایت مسئولان است. 

این کارگر با بیان اینکه از جمله مزایای راه‌اندازی کارخانه، ایجاد اشتغال و تامین بازار داخلی وخارجی است، در خاتمه افزود: تعدادی کارگر با شروع به کار کارخانه مشغول به کار شده‌اند و قرار است با گسترش فعالیت این کارخانه، به مرور و همزمان با رونق گرفتن تولید، برای تعداد قابل توجهی از کارگران ایجاد اشتغال کند.

 

