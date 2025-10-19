زمان واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تامین اجتماعی
به گزارش ایلنا، زمانبندی پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد.
بر اساس پیگیریهای به عمل آمده از منابع آگاه، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مهر ۱۴۰۴ طی سه روز پایانی این ماه، یعنی ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ مهر به حساب مشمولان واریز خواهد شد.
طبق روال چندماه گذشته، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران طی سه روز آخر ماه و به ترتیب حروف الفبا پرداخت میشود و بر همین اساس پرداخت حقوق مهر بازنشستگان از فردا آغاز میشود.