به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در نشستی با مدیرعامل و معاونین شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با اشاره به برداشت‌های عمدتاً غیر شفاف دولت‌ها از سازمان تامین اجتماعی تأکید کرد: راهبرد دولت چهاردهم جلوگیری از روند برداشت‌ها از سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری‌ها است و هلدینگ‌های وابسته به شستا نیز در مسیر شفاف‌سازی و بر اساس منابع و درآمد حرکت کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید به دنبال درآمدزایی باشیم و در طول ۴۰ سال گذشته مدیر هزینه بودیم و زمانی که ایده‌ای به ذهن یک مدیر رسید بخشی از آن عمل شد و بخش عمل نشده به مطالبات مردم از جمله بازنشستگان تبدیل شد و وعده‌های نشدنی به بازنشستگان دادیم که به عده‌ای طلبکار که نیاز دارند و زندگی آنان با توجه به افزایش هزینه‌ها نمی‌چرخد، تبدیل شدند.

عارف با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم حفظ و ارتقای آرامش جامعه و عدم طرح مطالب برهم زننده آرامش کشور است، افزود: این دولت به دنبال کاهش هزینه‌ها است و به طور جدی اصلاحات ساختاری اقتصادی و قیمت‌ها را شروع کرده‌ایم که البته کار بسیار دشواری است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برخی نیروهای مازاد با کارایی پایین در بدنه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی خاطرنشان کرد: با ادامه این روند کل بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد خواهد شد و این واقعیت دولت، نهادهای عمومی و خصولتی است.

وی با اشاره به وجود مشکلات در مسیر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه‌های گذشته افزود: زمانیکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نوشته شد یک اتفاق مهم در اقتصاد کشور افتاد چراکه موفق شدیم از این ظرفیت قانون اساسی استفاده کنیم و در آن زمان متوجه شدیم از عدم اجرای این اصل چه خساراتی متوجه کشور شد. این در حالی است که اگر سیاست‌های اصل ۴۴ در سایر کشورها بود به یک جهش اقتصادی منجر می‌شد اما ما از این ظرفیت استفاده نکردیم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در خصوصی‌سازی نیز اقدامات درخوری انجام نشد و راهبرد ما در قبال تأمین اجتماعی و شستا نیز بر این مبنا بود که شرکت‌هایی پس از سوددهی واگذار شوند و این مسیر در صنعت نیز رخ داد که برای نمونه در صنعت قدیمی و مهم نساجی مقرر شد تا زمین کارخانه‌های نساجی به کاربری مسکونی تبدیل شوند و در عوض این کارخانه‌ها به خارج شهر منتقل شوند که خصوصی‌سازی در نساجی تنها به فروش زمین منجر شد.

عارف بیان کرد: از نهادها و بخش‌های عمومی نیز به دلیل اینکه دولت به آنها اعتماد داشت انتظار می‌رفت که در کنار دولت‌ها به نجات اقتصاد کشور بیایند اما به دلیل فضاهای ایجاد شده در کنار خصولتی‌ها به جلو رفتند که در نتیجه امروز با معضلات جدی در این بخش روبرو هستیم.

وی با تاکید بر اینکه یک همسویی و همراهی را بین تمام بخش‌های مختلف در دوران پس از جنگ ۱۲ روزه شاهد هستیم، گفت: مردم، بخش خصوصی و شرکت‌های عمومی در دوران جنگ ۱۲ روزه به خوبی در کنار دولت بودند در این میان بخش خصوصی درخشید که بیانگر پتانسیل بالای کشور در این زمینه است.

دکتر عارف با اشاره به سهم دو درصدی شرکت‌ سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در تولید ناخالص داخلی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های بالای شستا و هلدینگ‌های وابسته به آن انتظار می‌رود که سهم بالاتری در اقتصاد کشور داشته باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به واگذاری اختیارات به وزرا و استانداران و تشکیل چهار کارگروه در دولت برای پیشبرد برنامه‌ها که در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره و تأکید کرد: بسیاری نگران بی‌نظمی مدیریتی بودند اما این تجربه موفق و خوب نشان داد که قوانین بعضاً دست و پاگیر وظیفه مچ‌گیری و نه تسهیل‌گری دارد که در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نه مچ‌گیری بلکه تسهیل‌گری حاکم بود.

عارف ضمن روایت تماس شبانه وزیر راه با او در خصوص بنادر، افزود: در دوران جنگ ۱۲ روزه متوجه شدیم که با تماس تلفنی وزیر راه باید بنادر با فوریت تخلیه شود و در عین حال ۲۵ درصد حق‌الزحمه کامیون‌داران را اضافه کنیم که با واگذاری اختیارات تصمیماتی سریع و به موقع اتخاذ شد و حال باید دید کدام وضعیت تصمیم‌گیری و مدیریتی مناسب حال اداره کشور است؟

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه هنر مدیریت باید در جلوگیری از بحران و ارائه راهکار حل بحران‌ها باشد، گفت: باید تشکیل اتاق فکر در سازمان‌ها برای پیش بینی آینده باشد و نتیجه توقف آتش با دشمنی که به هیچ معیار و شاخص پایبند نیست و نمی‌توان به آن اعتماد کرد، حفظ آمادگی کامل در بدنه مدیریتی کشور است. همچنین اتاق‌های فکر به دنبال نوآوری و نه اصلاح مسیرهای قبلی باشند و باید بخش‌های تحقیق و توسعه تقویت شوند و در غیر این صورت در همان صنعت کلاسیک باقی خواهیم ماند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به واحدهای تحقیق و توسعه هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است و ۱۵ درصد از سهم صنایع بزرگ در دنیا به واحدهای تحقیق و توسعه اختصاص می‌یابد اما در ایران سهم تخصیص یافته به این حوزه به سایر بخش‌ها انتقال می‌یابد.

عارف با تأکید بر اینکه صنایع جدید باید برای شرایط جدید آماده شوند و از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها بویژه هوش مصنوعی استفاده کنند، اضافه کرد: هیچ راهی جز استفاده از فناوری‌های پیشرفته نداریم وگرنه به شدت آسیب‌پذیر خواهیم شد و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته به بهره‌وری بالا، کیفیت بالای کالاها با قیمت پایین و ارتقاء امنیت ملی کمک می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: «ایران هوشمند» و هوشمندسازی کشور به طور جدی در دولت دنبال می‌شود و بخش صنعت به ویژه داروسازی یک تحول جدی در این زمینه ایجاد کند چراکه یکی از دلایل قیمت بالای دارو به دلیل بهره‌وری پایین در این بخش است.

عارف با اشاره به راهبرد توسعه علم و فناوری در دولت چهاردهم برای سه سال آینده گفت: برخی عقب‌ماندگی‌ها و فاصله کشور با دنیا در حوزه دستاوردهای فناورانه که در جنگ ۱۲ روزه متوجه شدیم را جبران می‌کنیم و جنگ آینده «علم با علم»، «فناوری با فناوری» و «نرم‌افزار با نرم‌افزار» است و باید با توجه به ظرفیت بالای کشور و نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده برخورد علمی و فناورانه کرد تا دست برتر را در مقابل دشمنان داشته باشیم که انتظار می‌رود هلدینگ‌های شستا به صورت جدی‌تر در این حوزه حرکت کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه می‌توانیم به امکانات و خدمات هلدینگ‌های شستا اتکا کنیم، بیان کرد: باید در شرایط خاص بخش خصوصی، نهادهای عمومی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین هلدینگ‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به سمتی بروند که نوعی اطمینان خاطر پدافندی در برابر دشمن داشته باشیم.

دکتر عارف تاکید کرد: باید صنعت و تولید را دو منظوره کنیم و در صورت نیاز خط تولید را به سرعت تغییر دهیم که البته در دوران شیوع کرونا در هفته اول با مشکل کمبود ماسک مواجه شدیم اما با تغییر سریع خط تولید به صادر کننده ماسک در جهان تبدیل شدیم که این افتخاری برای دولت و حاکمیت است.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: راهبرد ما رسیدن به اقتدار ملی است که بخش اصلی مردم هستند و بخشی نیز متوجه دولت و تجهیز کردن دستگاه‌ها است.

عارف در ادامه با تأکید بر ضرورت رویکرد شایسته‌سالاری در هلدینگ‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و با بیان اینکه آسیب‌پذیری کشور از عدم توجه به شایسته‌سالاری است، به گزارش مدیرعامل شستا درباره اقدامات این شرکت در خصوص حاکم شدن نگاه شایسته‌سالاری در این مجموعه اشاره کرد و با قدردانی از این راهبرد، گفت: دلیل بخشی از فشارهایی که برای گرفتن پُست از سوی عده‌ای صورت می‌گیرد، به روند حاکم بر مدیریت کشور باز می‌گردد و اگر از ابتدا در کشور بر اساس ضابطه انتخابی صورت می‌گرفت امروز با چنین فشارهایی روبرو نبودیم که در حرف از شایسته‌سالاری سخن گفته شود اما در عمل افرادی به کار گماشته شدند که هیچ آشنایی با امور ندارند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه بخشی از مسائل و مشکلات کشور به دلیل بهره‌وری پایین است، ادامه داد: در برنامه‌های قبلی پیشرفت سهمی از رشد اقتصادی را در بهره‌وری دیدیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد و باید بپذیریم این فشارهای بیرونی برای گرفتن پُست‌ها به دلیل برخی رفتارهای مدیران در گذشته است و کسی که به ناحق پُستی را اشغال کند چه توجیهی در برابر خدا و انفال دارد؟

وی ادامه داد: فرد واجد شرایط کنار ‌گذاشته می‌شود که اگر در مسیر غلطی افتاد و با مشکلاتی روبرو شد، ما مسئول هستیم چراکه حق او گرفته شده است.

عارف بر ضرورت به کارگیری کارکنان با تحصیلات دانشگاهی و همچنین زنان تحصیل کرده تاکید کرد و گفت: شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی و همچنین نهادهای عمومی محلی خوب برای تجربه‌اندوزی است. باید سهم ۳۰ درصدی زنان در مناصب مدیریتی و استخدام‌ها در شرکت‌های شستا دیده شود.

معاون اول رئیس‌جمهور اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را خاطرنشان ساخت و گفت: منطقه اوراسیا با توجه به حوزه تمدنی مشترک و همچنین عملیاتی شدن قانون تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا فرصت و بازار خوب و مناسبی است و دولت به استان‌های مرزی اختیار داده است که با کشورهای همسایه در همه زمینه‌ها تجارت داشته باشند و این فرصت جدی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است که از طریق استان‌ها با کشورهای منطقه روابط برقرار کنند.

عارف در پایان از هلدینگ‌های شستا خواست تا در حل ناترازی‌ها به ویژه بحران آب به دولت کمک کنند.

همچنین در این نشست مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های این سازمان در دولت چهاردهم ارائه کرد.

