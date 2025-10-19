تجمع نانوایان در تهران/ چرا دولت یارانه نان را نمیدهد؟
نانواهای تهران در اعتراض بهعدم پرداخت یارانه نان مقابل اتحادیه نانوایان تهران تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، شنبه ۲۷ مهرماه، نانواهای تهران در اعتراض بهعدم پرداخت یارانه نان مقابل اتحادیه نانوایان تهران، تجمع و سپس به سمت فرمانداری راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
نانوایان میگویند: افزایش قیمت آرد آزاد و اجارههای نجومی هزینههای تولید را افزایش داده و دیگر توانی برای نانوایان باقی نمانده است.
گفتنی است، روز گذشته نیز نانوایان در مشهد در اعتراض بهعدم تخصیص یارانه نان تجمع کردند.