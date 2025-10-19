به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، شنبه ۲۷ مهرماه، نانواهای تهران در اعتراض به‌عدم پرداخت یارانه نان مقابل اتحادیه نانوایان تهران، تجمع و سپس به سمت فرمانداری راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.

نانوایان می‌گویند: افزایش قیمت آرد آزاد و اجاره‌های نجومی هزینه‌های تولید را افزایش داده و دیگر توانی برای نانوایان باقی نمانده است.

گفتنی است، روز گذشته نیز نانوایان در مشهد در اعتراض به‌عدم تخصیص یارانه نان تجمع کردند.

