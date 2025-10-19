جزئیات چهار مرحله اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی/ لیست کالاها
سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات چهار مرحله اجرای این طرح ملی، از مصرف نزدیک به تمام اعتبار تخصیصیافته و سطح بالای مشارکت خانوارها خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرجان دبیری در گفتگویی اعلام کرد: در مرحله نخست طرح، تعداد خانوار مشمول به ۲۰ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۱۴۶ خانوار رسید و از این تعداد، ۱۸ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۳۳۶ خانوار تراکنش موفق داشتهاند.
وی افزود: میزان مشارکت خانوارها در این مرحله ۸۸ درصد برآورد شد و تعداد خریدهای موفق به ۲۰ میلیون و ۹۳۷ هزار تراکنش رسید.
دبیری با یادآوری اینکه از مجموع ۲۵ همت اعتبار تخصیصی، ۲۲ همت مصرفشده و ۹۰ درصد اعتبار مرحله اول استفاده شده است، افزود: بیشترین کالای خریداریشده در این مرحله حبوبات با ۲۳.۲ درصد و کمترین ماکارونی بوده است.
مشارکت ۹۶ درصد خانوارهای مشمول در مرحله دوم کالابرگ
سخنگوی ستاد کالابرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در مرحله دوم، تعداد خانوار مشمول ۲۰ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۴۳ خانوار بودند که ۲۰ میلیون و ۱۷۷ هزار تراکنش موفق ثبت شده است.
دبیری ادامه داد: سطح مشارکت خانوارها در این مرحله با ۹۶ درصد به بالاترین رقم در کل دورهها رسید؛ طی این مرحله، ۲۶ میلیون و ۵۶۳ هزار خرید موفق انجام شد و از ۲۵ همت اعتبار تخصیصی (۲۵ هزار میلیارد تومان)، با استفاده از مانده مرحله قبل، کل اعتبار مصرف شد؛ به عبارتی درصد مصرف اعتبار به ۱۰۰ درصد رسید و بیشترین کالای خریداریشده حبوبات (۲۳.۴ درصد) و کمترین ماکارونی بود.
افزایش تعداد مشمولان در مرحله سوم
سخنگوی ستاد کالا برگ درباره مرحله سوم طرح گفت: در این گام، ۲۱ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۲۴۸ خانوار مشمول بودهاند و ۱۹ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۳۸۷ تراکنش موفق انجام شد اما سطح مشارکت خانوارها در این مرحله ۹۲ درصد ثبت شد و تعداد خریدهای موفق بالغ بر ۲۲ میلیون و ۲۹۸ هزار تراکنش بود.
دبیری تاکید کرد: از مجموع ۲۵ همت اعتبار این مرحله، ۲۴ همت مصرفشده و درصد مصرف اعتبار به ۹۶ درصد رسیده است. بیشترین کالای خریداریشده در این مرحله برنج (۲۲.۵۵ درصد) و کمترین ماست عنوان شده است.
مرحله چهارم کالابرگ تا پایان آبان ادامه دارد
دبیری در ادامه از اجرای مرحله چهارم بهعنوان مرحله جاری یاد و اضافه کرد: در این مرحله که تا پایان آبان ماه ادامه دارد، ۲۱ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۳۳۶ خانوار مشمول هستند و تاکنون ۱۸ میلیون و ۹۲۳ هزار و ۷۱۵ خانوار تراکنش موفق داشتهاند.
به گفته وی، نرخ مشارکت خانوارها در این مرحله تاکنون ۸۷ درصد بوده و ۲۰ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۷۷۷ خرید موفق ثبت شده است. اعتبار تخصیصیافته در این مرحله نیز ۲۵ همت و ۵۵۵ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۲۳ همت آن مصرف شده و میزان مصرف اعتبار به ۹۳ درصد رسیده است.
سخنگوی ستاد کالابرگ همچنین گفت: بیشترین کالای خریداریشده در این مرحله نیز برنج با سهم ۲۵.۹ درصدی و کمترین، ماکارونی بوده است.
دبیری اذعان داشت: بر اساس آمار تجمیعی تا پایان مهرماه، از مجموع ۱۱ همت اعتبار اختصاصیافته به طرح ملی کالابرگ الکترونیکی، ۹۸.۸ درصد مصرف شده است.
وی تاکید کرد: آمار رسمی نهایی تا پایان آبان ماه اعلام خواهد شد و با توجه به روند خرید خانوارها، احتمال افزایش نسبی درصد مشارکت و مصرف اعتبار در هفتههای آتی وجود دارد.