بازنشستگان کارگری: بعد از هفت ماه بازهم معوقات پرداخت نشد

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم واریز معوقات فروردین خود انتقاد کردند.

این بازنشستگان با بیان اینکه بعد از هفت ماه هنوز باید انتظار بکشیم ؛ افزودند: قدرت خرید معوقات ما از فروردین تا امروز به نصف رسیده؛ وقتی یک کیلو برنج کیلویی سیصد هزار تومان است، چرا مطالبات بازنشستگان با هفت ماه تاخیر پرداخت می‌شود؟!

یکی از این بازنشستگان گفت: در هفته‌های اخیر چند بار وعده پرداخت دادند اما این وعده‌ها محقق نشد؛ چرا برای دریافت حق خود باید اینقدر منتظر بمانیم؟

پیگیری‌های ایلنا از تامین اجتماعی نشان می‌دهد که معوقات بازنشستگانی که هنوز موفق به دریافت نشده‌اند، در عرض یک هفته آینده پرداخت خواهد شد.

