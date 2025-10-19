خبرگزاری کار ایران
مصدومیت ۵ کارگر بر اثر انفجار خط لوله هیدروژن در کره جنوبی
شبکه محلی YTN روز شنبه گزارش داد ۵ کارگر بر اثر انفجار خط لوله هیدروژن در یک پالایشگاه در جنوب شرقی کره جنوبی زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ، انفجار خط لوله در کارخانه پالایشگاه محلی SK Energy در اولسان واقع در حدود ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی سئول، در حالی  رخ داد که پنج کارگر زخمی شدند و ۴ نفر از آن‌ها جراحات جدی برداشتند. 

تأسیسات تولید هیدروژن این کارخانه از روز چهارشنبه به طور منظم در حال تعمیر و نگهداری بود. 

احتمالاً گاز هیدروژن باقی مانده در خط لوله هنگام باز شدن لوله آتش گرفته است. 

پلیس و مقامات آتش نشانی در حال بررسی علت دقیق حادثه هستند.

 

انتهای پیام/
