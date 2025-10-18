به گزارش ایلنا، پیام تسلیت حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) به مناسبت درگذشت حسین حبیبی (دبیر هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و عضو اسبق هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) منتشر شد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

خداحافظ‌ ای حبیب کارگران…

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

کلُّ مَنْ عَلی‌ها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ

باری دیگر شاهد جدایی دلسوزی از صفوف خادمین جامعه کارگری هستیم. دوست و حبیب کارگران، مرحوم مغفور زنده یاد «حسین حبیبی» دبیر و عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و عضو اسبق هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، یاوری راست قامت و متعهد، دلسوز و تلاشگر جامعه کارگری کشور بود که سالیان متمادی با اخلاص، صداقت و پشتکار در مسیر دفاع از حقوق کارگران و تحکیم گفت‌وگوی اجتماعی گام برداشت و در ارتقای جایگاه تشکل‌های کارگری نقشی مؤثر ایفا کرد. او عمر پر برکت خود را از ابتدای جوانی در مسیر خدمت به نیروی کار قرار داد.

از شورای اسلامی کار شرکت کشتی رانی آغاز و با مسئولیت کانون هماهنگی محور مرکز در دهه ۷۰ و ۸۰ ادامه داد و پس از آن با گرفتن نمره قبولی از جامعه کارگری لباس خدمتگزاری را در قامت عضویت در هیئت مدیره کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور به تن کرد و در این کسوت منتج به خیر و برکت و تحول در دفاع از منافع کارگران شد. آری؛ حسین حبیبی با تأسی از ارباب بی‌کفن خود امام حسین (ع)، حسینی زیست و همواره در کنار حق و دفاع ار حقوق مظلوم بود و در واقع همین مسلک و مرام همواره او را حبیب کارگران کرده بود.

چگونه می‌شود تسلیت گفت از دست دادن راد مرد عزیزی را که سراپای وجودش عشق به جامعه کارگری و دفاع از حقوق آنان بود. زبان و قلم‌ها از بیان غم جانکاه از دست دادن یاران بی‌ادعا عاجز مانده اند. تصور از دست دادن و ندیدن همسنگر چندین‌ساله دور از انتظار و تحمل خواهد بود. جای خالی پیشکسوتی که عمرش را صرف دفاع از حقوق کارگران کرد و همیشه سعی در رفع کمبودها داشت، سبب جاری شدن اشک از چشمان منتظران حمایت‌های همیشگی وی خواهد شد.

جامعه کارگری در طی همین مدت کوتاه از دست دادن مرحوم «حاج حسین حبیبی» دلتنگ خوبی‌های اوست. او شیفته خدمت بود و با رنگی خدایی و فارغ از همه چیز، تمام تلاش خود را در راه دفاع از حقوق کارگران مصروف می‌داشت. حمایت وسیع و پیوسته ایشان از کارگران و محرومان و هم سفره شدن با آنان، از جمله صفات بارز آن مرحوم بود.

از دست دادن یک دوست مهربان، دلخراش و تحملش برای بنده و آقای محجوب دبیرکل خانه کارگر که همواره از آن مرحوم به نیکی یاد می‌کرد، بسی دشوار است. این فقدان بزرگ را به اعضای محترم هیئت‌مدیره و بازرسان کانون‌های عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و کشور، خانواده داغدار آن مرحوم از جمله همسر و فرزندانش، بستگان و آشنایان، جامعه شریف و زحمتکش کارگری، تسلیت عرض نموده؛ آرزومندم توان و توشه درخور برای به ثمرنشاندن دغدغه‌های والای یار دیرین و تشکیلاتی خود را داشته باشیم. از خداوند منان نیز، علو درجات آن عزیز را طلب می‌نمایم.

ای خداوند بزرگ او اکنون به سوی تو بازگشته است؛ او با کارگران و محرومین هم دل و هم سفره بود. بر او سخت نگیر همانگونه که او بر دوستان و همکاران خود سخت نمی‌گرفت. خداوندا از او راضی باش، همانگونه که ما بندگان ضعیفت از او راضی بودیم. پس او را در جوار لطف خود پذیرا باش و با نیکان و مقربان درگاهت محشورش گردان. در بهشت برینت معوایش ده که تو بهترینِ پاداش دهندگان هستی.

