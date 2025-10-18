خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در دستور کار قرار داد؛

مولدسازی و افزایش بهره‌وری املاک صندوق بازنشستگی کشوری

روز جمعه ازوجی مدیرعامل صندوق کشوری، به همراه مدیرعامل هلدینگ صبا عمران، از چهار ملک و پروژه ساختمانی تحت پوشش صندوق در تهران بازدید و بر ضرورت صیانت، مولدسازی و افزایش بهره‌وری املاک و دارایی‌های صندوق تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، علاءالدین ازوجی، با همراهی جمعی از مدیران هلدینگ صباعمران صندوق، از چهار ملک تحت پوشش این هلدینگ شامل پروژه مطهری، ساختمان راد در نیاوران، پروژه فرشته (چلباغ) و ملک مریم شرقی بازدید کرد. 

در جریان این بازدید، توضیحات فنی و اجرایی هر پروژه از سوی مدیران مربوطه ارائه شد. 

پروژه مطهری که توسط شرکت صبا عمران در حال اجراست، با زیربنای حدود ۱۹ هزار مترمربع شامل کاربری اداری-تجاری است و عملیات تخریب و آماده‌سازی آن آغاز شده است. 

این پروژه پس از اخذ پروانه جدید با تراکم ۶۰۰ درصد، از موقعیت ویژه‌ای در محدوده بورس و اتاق بازرگانی برخوردار است و به‌عنوان یکی از طرح‌های ارزش‌افزوده و استراتژیک صندوق شناخته می‌شود. 

ازوجی همچنین از ساختمان راد در نیاوران که به‌صورت مشارکتی میان صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت تاپیکو اداره می‌شود بازدید کرد و ضمن بررسی وضعیت فعلی، بر لزوم تصمیم‌گیری سریع برای بهره‌برداری بهینه از این ملک تأکید نمود. 

در ادامه، بازدید از پروژه چلباغ فرشته نیز انجام شد؛ پروژه‌ای با زیربنای حدود ۲۰ هزار مترمربع که از سال ۱۳۹۷ متوقف شده بود و به‌تازگی با دریافت رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، مسیر ادامه فعالیت و بهره‌برداری آن هموار شده است. همچنین از ملک مریم شرقی در محدوده فرشته بازدید و وضعیت آن مورد ارزیابی قرار گرفت. 

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در پایان این بازدید، با اشاره به اهمیت مولدسازی دارایی‌ها و صیانت از اموال بازنشستگان، بر ضرورت تعیین‌تکلیف و فعال‌سازی پروژه‌های راکد تأکید کرد و گفت: «مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها و املاک صندوق، نه‌تنها ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد می‌کند، بلکه گامی مؤثر در جهت پایداری منابع و تقویت حقوق بازنشستگان است.» 

وی همچنین دستورهای لازم را برای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها و افزایش بازدهی اقتصادی آن‌ها صادر کرد.

 

