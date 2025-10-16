روایت وزیر کار: چرا حق مسکن کارگران افزایش نیافت؟
وی با اشاره به سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مسکن کارگران افزود: سیاست ما بیشتر بر آن است که در بحث گسترش مسکن کارگری اقدام کنیم و شورای عالی کار باید در خصوص افزایش حق مسکن کارگری، اقدام کند. از سویی افزایش حداقل مزد برای ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد بود و همین امر باعث شد که به جای افزایش حق مسکن کارگری، ردیفهای دیگر افزایش پیدا کند.