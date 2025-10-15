خبرگزاری کار ایران
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان خبر داد:

حذف یارانه ۸ میلیون نفر از شهروندان؛ ۱۸ میلیون نفر در آستانه حذف

حذف یارانه ۸ میلیون نفر از شهروندان؛ ۱۸ میلیون نفر در آستانه حذف
کد خبر : 1700342
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان این را هم گفت: پیش بینی می‌شود تا آخر سال مجموعه حذفیات یارانه به ۱۸ میلیون نفر برسد که سه دهک پردرآمد از دریافت یارانه حذف خواهند شد.

به گزارش ایلنا، احد رستمی رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان در رسانه ملی اعلام کرد: طبق تکلیف قانون بودجه سال جاری وزارت تعاون مکلف است یارانه دهک‌های ۱۰ ۹ و ۸ را حذف کرده و درآمد صرفه‌جویی شده را صرف پرداخت کالابری و دهک‌های پایین جامعه کند.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یارانه ۸ میلیون نفر از افراد پردرآمد حذف شده است و هر ماه حدود بین ۱ تا ۳ میلیون حذف می‌شود و ما مکلف هستیم تا پایان سال یارانه سه دهک پردرآمد جامعه را که شامل حدود ۱۸ میلیون نفر هستند، را حذف کنیم.

رستمی همچنین به پایگاه رفاه ایرانیان اشاره کرد که از سال ۱۳۹۲ تشکیل شده است و گفت در این پایگاه اطلاعات و اطلاعات خانوارها اعم از دارایی حساب‌های بانکی گردش مالی موقعیت اجتماعی خانوارها تجمیع شده و امتیاز بندی و دهک بندی می‌شود که افراد از دهک یک کم درآمد تا دهک ۱۰ پردرآمد در قرار می‌گیرند، این اطلاعات هم ثبتی محور است و بر اساس خود اظهاری افراد نیست.

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان بیان داشت: کسانی که نسبت به دهک حذف یارانه خود اعتراض دارند می‌توانند به سامانه حمایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نشانی hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

به گفته رستمی، طبق قانون بودجه مکلف هستیم یا خانوارهای درآمد را شناسایی کرده و یاران آنها را حذف کنیم.

رستمی همچنین در مورد اینکه برخی ادعا می‌کنند، پول‌هایی در حساب آنهاست که متعلق به شرکت و یا سازمان است، گفت: بیشترین اعتراض در مورد یارانه‌ها در مورد تعداد خودروی خانوار است و حساب‌های بانکی است که ادعا می‌کنند خودرو بنام آنها بوده و متعلق به اقوام آن‌هاست یا پولی که در حساب آنهاست، متعلق به تنخواه گردان شرکت و یا سازمان است در این زمینه باید اولاً خودرو خودروی هر کس به نام خودش باشد، ثانیاً حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی از یکدیگر جدا شود.

رستمی را هم با کمک بانک مرکزی قرار شد، حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی از یکدیگر جدا شده و برای تنخواه گردانی سازمان و شرکت‌ها حساب‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان این را هم گفت: پیش بینی می‌شود تا آخر سال مجموعه حذفیات یارانه به ۱۸ میلیون نفر برسد که سه دهک پردرآمد از دریافت یارانه حذف خواهند شد.

