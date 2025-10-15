هویت کارکنان فوت شده دانشگاه علوم پزشکی فسا مشخص شد
هویت پنج کارمند دانشگاه علوم پزشکی فسا که صبح روز گذشته (۲۲ مهر ماه) در جریان حادثه تصادف در محور جادهای فسا به داراب جان خود را از دست دادند، مشخص شد.
به گزارش ایلنا، جانباختگان حادثه پنج کارمند به اسامی «فائزه بلاغی»، «فاطمه مرتضوی نیا»، «مریم عوضپور»، «محدثه سبحانینیا» و «مجید رستمپور» هستند که به عنوان پزشک، ماما و راننده در «دانشگاه علوم پزشکی فسا» مشغول به کار بودند.
گفتنی است؛ در این حادثه یک دستگاه کامیون با سواری پژو پارس با پنج سرنشین (از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان فسا) به شدت برخورد کرده است.