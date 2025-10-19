دعوت نیروهای شرکتی به «صبور بودن» / آقای رفیع زاده، صبر حضرت ایوب هم ۷ سال بود!

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان استخدامی کشور، به تازگی درباره بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: «ساماندهی کارکنان شرکتی در اختیار دولت است و تصمیم نهایی برعهده دولت خواهد بود.

وی گفته: «در مورد کارکنان شرکتی، واسطه‌ها و شرکت‌هایی وجود دارند که این نیروها برای آن‌ها کار می‌کنند و به دولت خدمت ارائه می‌دهند، اما تا زمانی که دولت و مجلس مصوبه نهایی را تصویب نکنند، اقدام عملی صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین لازم است صبور باشیم تا تصمیم نهایی مشخص شود.»

مهران ربانی، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به طولانی شدن چند ساله‌ی روند تصویب طرح ساماندهی گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از حدود هشت سال پیش در دستور کار دولت‌ها و مجلس‌های مختلف قرار گرفته است. در ابتدا این طرح با عنوان «عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی» مطرح شد و در ادامه چندین‌بار عنوان آن تغییر کرد؛ از جمله با عنوان «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» و اکنون نیز مجدداً با عنوان «طرح تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی» در مجلس و دولت در حال بررسی است. از قرار معلوم می‌خواهند آن را به شکل لایحه درآورند.

وی ادامه داد: این در حالی است که نیروهای شرکتی طی این سال‌ها همواره با امید به تحقق وعده‌های مکرر دولت‌ها و مسئولان، پیگیر تعیین‌تکلیف وضعیت شغلی خود بوده‌اند. اما متأسفانه، پس از گذشت سال‌ها، بار دیگر از آنان خواسته می‌شود که «صبور باشند». این در حالی است که مفهوم صبر برای نیروهای شرکتی، دیگر از حد متعارف گذشته است. حتی حضرت ایوب که به صبر شهرت دارد، هفت سال در رنج بود؛ نیروهای شرکتی تا چه زمانی به صبر دعوت می‌شوند؟!

ربانی گفت: در بسیاری از کشورها، در موضوعات مشابه، دولت‌ها زمان‌بندی دقیق و قابل نظارتی را برای اجرای طرح‌ها اعلام می‌کنند در حالی که در اینجا، با وجود آن‌که خود سخنگوی دولت، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون اول رئیس‌جمهور و حتی شخص رئیس‌جمهور در وعده‌های انتخاباتی بر اهمیت این طرح تأکید کرده‌اند، هنوز هیچ زمانبندی مشخصی برای اجرای نهایی آن اعلام نشده است.

این فعال کارگری گفت: نبود زمان‌بندی مشخص باعث شده است که انگیزه نیروهای شرکتی به شدت کاهش یابد. بر اساس آنچه خود مسئولان اعلام کرده‌اند، حدود ۷۰۰ هزار نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور در قالب نیروهای شرکتی مشغول به کارند و اکنون بخش عمده‌ای از آنان دچار ناامیدی و بی‌انگیزگی شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها به زیان روحیه نیروی انسانی است، بلکه مستقیماً بر کیفیت خدمات عمومی و بهره‌وری دستگاه‌ها نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

ربانی بیان کرد: این روزها عبارت «فعلاً صبوری کنید» برای نیروهای شرکتی مصداق «وعده‌ی سرخرمن» دادن است. چنین رویکردی، نه تنها آرامش ایجاد نمی‌کند، بلکه سبب نارضایتی، عصبانیت و بی‌اعتمادی می‌شود.

این فعال کارگری بیان کرد: نیروهای شرکتی تاکنون از تمام روش‌های قانونی و مدنی برای مطالبه‌گری استفاده کرده‌اند؛ از مکاتبات رسمی با مسئولان عالی‌رتبه نظام گرفته تا حضور در جلسات، فعالیت‌های رسانه‌ای، ایجاد پویش‌ها و کارزارهای اجتماعی، ارسال پیام‌ها و ایمیل‌ها و حتی تجمعات صنفی مسالمت‌آمیز. همان‌طور که یکی از همکاران ما به‌درستی گفت: « ما تنها به شخص خدا نامه نداده‌ایم؛ از بالاترین مقامات تا پایین‌ترین رده‌ها را مخاطب قرار داده‌ایم.»

ربانی ادامه داد: بنابراین، تکرار واژه «صبوری» در این مقطع نه‌تنها وجاهت ندارد، بلکه موجب افزایش نارضایتی اجتماعی می‌شود. وقتی اکثریت قاطع مسئولان – از رئیس‌جمهور و معاون اول گرفته تا رئیس مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام – بر ضرورت اجرای طرح اتفاق‌نظر دارند، دیگر چه دلیلی برای تعلل باقی مانده است؟

وی در پایان گفت: ما از دولت محترم انتظار داریم با تصمیمی قاطع، شفاف و زمان‌مند، مسیر تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی را نهایی کند و با اقدام مؤثر، مانع از گسترش دلسردی و بی‌اعتمادی در میان نیروهای خدوم و زحمتکش این بخش شود.

