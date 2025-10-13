برگزاری مجمع عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری/ گزارشی از عملکرد اتحادیه در طول ۴ سال اخیر
مجمع عمومی عادی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با حضور اعضای آن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۲۱ مهرماه، مجمع عمومی عادی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با حضور اعضای آن برگزار شد.
علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در رابطه با برگزاری این مجمع عمومی گفت: اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، ذیل ماده ۴ اساسنامه خانه کارگر که به این نهاد اجازه میدهد نسبت به تشکیل اتحادیهها و تشکلهای صنفی و کارگری مستقل اقدام نماید، تشکیل شده است.
وی گفت: امروز آنچه شما مشاهده میکنید، مجمع عمومی انتخاباتی اتحادیه است که هر چهار سال یکبار برگزار میشود. در این مجمع، علاوه بر ارائه گزارش هیئتمدیره، گزارش خزانهدار و بازرس، فرآیند انتخابات نیز انجام میگیرد. در نتیجه این انتخابات، ۱۱ نفر بهعنوان اعضای اصلی هیئتمدیره، سه نفر بهعنوان اعضای علیالبدل، دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علیالبدل برای مدت چهار سال انتخاب میشوند.
حیدری بیان کرد: مجامع سالیانه اتحادیه، که بهعنوان مجامع عادی شناخته میشوند، هر سال برگزار میگردند؛ اما مجمع امروز بهدلیل ماهیت انتخاباتی خود، ویژگی متفاوتی دارد و برای یک دورهی چهارساله اعتبار خواهد داشت.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این سومین مجمع عمومی ماست که با حد نصاب قانونی تشکیل میشود؛ دو مجمع پیشین به حد نصاب نرسیدند، بنابراین مجمع سوم رسمیت یافت. انشاءالله این مجمع با موفقیت به کار خود پایان خواهد داد و نتایج انتخابات برای دورهی جدید چهارساله اعلام خواهد شد.
همچنین حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این نشست گزارشی از عملکرد اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ارائه داد.
صادقی در بخشی از صحبتهایش گفت: در طول چهار سال گذشته، مجموعه اقدامات و فعالیتهای انجامشده توسط اتحادیه به شرح زیر است: برگزاری جلسات و نشستها که میتوان به برگزاری ۳۵ جلسه با مدیران کل ستادی و ۲۰ جلسه با مدیران کل اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.
صادقی افزود: همچنین جلساتی با معاونت ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد که متأسفانه به نتیجه نرسید و در ادامه منجر به تجمعات صنفی در مقابل سازمان شد. جلساتی با وزرای کار فعلی و پیشین و همچنین جلساتی با نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.
وی ادامه داد: ۲۳ جلسه با کانون عالی بازنشستگان کشور و ۲ جلسه با فعالان و رهبران فضای مجازی صنفی در سطح کشور انجام شد. حدود ۸ جلسه سهساعته با گروههای مجازی کارگری بهمنظور هماهنگی و اطلاعرسانی برگزار شد. ۶۴ جلسه توجیهی نیز با اعضای اتحادیهها و ۵۴ جلسه داخلی با اعضای هیئتمدیره و بازرسان فعلی انجام پذیرفت. ۳۷ نشست زنده اینستاگرامی جهت گفتوگو با اعضا و ارائه گزارش عملکرد برگزار شد.
صادقی در رابطه با حضور در تجمعات و مناسبتها گفت: مشارکت فعال در مراسم صنفی از جمله روز جهانی کارگر، جشنواره نشان خدمت به قانون کار، سالروز تأسیس تأمین اجتماعی، تجمعات مقابل مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامهوبودجه نیز از جمله رویدادهایی است که از سوی اتحادیه برگزار شده است. همچنین حدود ۳۴۰ مراسم فرهنگی و مذهبی در ایام محرم، رمضان و دهه فجر برگزار شد.
وی با اشاره به اقداماتی در حوزه تولید محتوا و انتشارات گفت: تولید مجموعاً ۱۹۰ دقیقه محتوای ویدئویی و گرافیکی و انتشار ۴۸ جلد نشریه به دو صورت چاپی و الکترونیکی که همچنان ادامه دارد از دیگر اقدامات این اتحادیه است.
صادقی در رابطه با اقدامات اتحادیه در رابطه با رفاهیات و خدمات گفت: اعطای وام قرضالحسنه به ۱۰هزار و ۴۵۰ نفر از جمله اقدامات ما است. همچنین اجرای طرح «کرامت رضوی» و برگزاری سفرهای یکروزه و تهرانگردی برای حدود دو هزار و ۹۵۶ نفر را نیز میتوان نام برد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: عقد سه قرارداد خدماتی در حوزههای فیزیوتراپی، دندانپزشکی و لوازم خانگی و برگزاری ۲۵۶ جلسه آموزشی در زمینههای بهداشت، سلامت، آموزش کار با تلفن همراه و سایر مهارتها بهصورت هفتگی و ماهانه. از دیگر اقدامات اتحادیه است.
صادقی در بخش دیگری از صحبتهایش به گسترش شبکه دفاتر اتحادیه گفت: در راستای توسعه و تمرکززدایی فعالیتها، ۱۱ دفتر جدید در استانها و شهرهای تبریز، قزوین، البرز، رشت، گلستان، اصفهان، مازندران، ساوه، اندیشه، شهریار و رفسنجان راهاندازی شد.
وی به آمار اعضا اشاره کرد و گفت: از زمان تشکیل هیئتمدیره فعلی در تیرماه ۱۴۰۰ تا امروز ۲۶ هزار و ۸۶۰ عضو جدید جذب شده است. همچنین ۲۸ هزار و ۸۱۷ عضو نسبت به تمدید عضویت خود اقدام کردهاند و یک هزار ۱۸۴ کارت المثنی صادر شده است. جمع کل اعضای ثبتشده در چهار سال اخیر ۵۶هزار و ۸۶۱ نفر بوده و مجموع اعضای فعال اتحادیه در سطح کشور در حال حاضر بالغ بر ۱۳۶٬۰۰۰ نفر است.