در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
تلاش مجلس و تامین اجتماعی برای اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور/ نمایندگان کارگری بیخبرند!
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی گفت: تا این لحظه، نمایندگان جامعه کارگری از جزئیات مذاکرات و تصمیمات کمیسیون اجتماعی مجلس در زمینه اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور اطلاع رسمی و دقیقی در اختیار ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش در کمیسیون اجتماعی مجلس، جلسهای با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد. آنطور که در اخبار آمده، در این نشست، هفت پیشنهاد اصلاحی تأمین اجتماعی به منظور صیانت از منابع این سازمان و اصلاح رویهها ارائه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت از قرار معلوم، یکی از این پیشنهادات، اصلاحات حوزه مشاغل سخت و زیانآور است.
اما آیا نمایندگان کارگری در این جلسات دعوت شدهاند؟ محسن باقری، نماینده کارگران در مذاکرات مزدی، در پاسخ به این سوال میگوید: تا این لحظه، نمایندگان جامعه کارگری از جزئیات مذاکرات و تصمیمات این کمیسیون در زمینههای اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور اطلاع رسمی و دقیقی در اختیار ندارند. متأسفانه، به نظر میرسد مدیریت سازمان تأمین اجتماعی به دلیل ضعف در کارآمدی و سوءمدیریت، با مشکلات مالی قابل توجهی از جمله کسری منابع برای پرداخت مستمریها مواجه شده است.
وی ادامه داد: جامعه کارگری این مشکلات را ناشی از سوءمدیریتها در سالهای اخیر میداند و به هیچ عنوان نمیپذیرد که به بهانه این کاستیها، حقوق و مزایای بیمهشدگان و بازنشستگان دستخوش تغییر شود.
باقری گفت: بهویژه هرگونه اقدام برای تغییر در ضوابط مشاغل سخت و زیانآور یا اصلاحاتی در رابطه با افزایش بازه محاسبه مستمری از دو سال آخر به پنج سال آخر خدمت و موارد مشابه، مورد مخالفت قاطع جامعه کارگری است و ما آن را بهشدت محکوم میکنیم.
این فعال کارگری گفت: از رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، جناب آقای نوروزی، درخواست داریم که با دقت و مسئولیتپذیری، صدای کارگران را در این زمینه بازتاب دهند و اجازه ندهند ضعف مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی بهانهای برای تضعیف حقوق قانونی بیمهشدگان شود.
این فعال کارگری گفت: در شرایطی که بازنشستگان هر ماه نگران پرداخت بهموقع حقوق خود هستند و این نگرانی به دغدغهای جدی در میان کارگران تبدیل شده است، لازم است مجلس شورای اسلامی با نظارت دقیق، از منافع بیمهشدگان و بازنشستگان صیانت کند و اجازه ندهد مدیریت ناکارآمد، حاصل سالها خدمت و زحمت کارگران را به خطر اندازد.