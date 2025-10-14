انتقاد یک فعال صنفی از رواج اخراجهای کارگری؛
ترس از شنیدن یک جمله: زمان قرارداد شما به اتمام رسید!
یک فعال کارگری چوار ایلام با انتقاد از وضعیت کارگران قرارداد موقت گفت: وجود قراردادهای موقت و سفید امضا، مشکل اصلی جامعه کارگریست.
عباس خانمحمدی، فعال کارگری چوار در استان ایلام، در این زمینه به ایلنا گفت: این روزها موقعیت شغلیِ بسیاری از کارگران قرارداد موقت در خطر است. برخی کارفرماها با دستاویز قرار دادن بهانهای به نام «خاتمه قرارداد» دست به اخراج کارگران میزنند. خطر بیکاری و اخراج کارگران هر زمان که بحران اقتصادی و رکود فرا میرسد، جدیتر میشود و اکنون، همان زمانیست که نگرانیها شدت گرفته است.
او با تاکید بر اینکه مظلومترین قشر در بین حقوقبگیران، کارگران قرار دادموقت هستند، گفت: کارگران قرار داد موقت یک تا سه ماهه، ثبات شغلی ندارند و هر روز که به سوی کارخانه یا کارگاه حرکت میکنند، نگران این هستند که مبادا کارفرما مانع ورودشان به محیط کار شود.
خانمحمدی، امنیت شغلی را عامل مهمی در رونق محیط کار دانست و گفت: اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، انگیزه بیشتری برای کار کردن دارد. این در حالی است که کارگر بیثباتکار همواره استرس و نگرانی دارد.
این فعال کارگری، قراردادهای کار موقت را اسنادی بیارزش توصیف کرد و با ابراز تاسف از اینکه در کارهای مستمر شاهد قراردادهای موقت کار هستیم، گفت: اکنون کارگرانی هستند که سالها در کارخانه یا حتی دستگاههای دولتی کار میکنند اما هنوز قراردادی محسوب میشوند. معنای قرارداد برای کارگر این است که اگر صبح کارفرما حوصله نداشت، میتواند به کار کارگری که سالها در آن محیط کار کرده و زحمت کشیده، با کوچکترین بهانه پایان دهد.
خانمحمدی با اشاره به کارگرانی که در اعتراض به ماهیت قراردادهای موقت به ادارات کار مراجعه میکنند، گفت: اکنون در شهرستان چوار، برخی کارگران بنگاههای اقتصادی هستند که بعد از سالها کار به یکباره اخراج می شوند. وقتی از اداره کار یا تامین اجتماعی پیگیری میکنند خیلی راحت در پاسخ به کارگر می گویند زمان قرارداد شما به اتمام رسیده و کارفرما حق اخراج یا تعدیل شما را دارد.
وی با ابراز تاسف از برخی کملطفیها که در حق کارگران صورت میگیرد، گفت: باید هرچه سریعتر به قرارداد موقت کار پایان داده شود زیرا انگیزه را از کارگران گرفته و باعث شده تا کارگر مدام نگران آن باشد که هر لحظه از سوی کارفرما بدون دلیل منطقی، اخراج و شرمنده زن و فرزندانش شود.