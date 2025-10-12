خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در یک نشست مطرح شد؛

بازگشت بانک رفاه و افزایش دستمزد در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس

بازگشت بانک رفاه و افزایش دستمزد در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس
کد خبر : 1698789
لینک کوتاه کپی شد.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از بازگشت بانک رفاه کارگران به تامین اجتماعی و افزایش چند مرحله‌ای دستمزد کارگران و بازنشستگان به عنوان اهم برنامه‌های این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایلنا، فاطمی نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: به طور جدی برای ارتقای معیشت کارگران و بازنشستگان و حل مشکل بیمه تکمیلی و درمان رایگان این عزیزان تلاش می‌کنیم.

وی در نشست مشترک دبیراجرایی و تعدادی ازاعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران و روسای ادارات کار، تامین اجتماعی و فنی وحرفه ای شهرستان بابل  و رئیس کانون شوراهای استان و جمعی از فعالان کارگری و اعضای هیئت مدیره و بازرسین کانون بازنشستگان شهرستان بابل  تاکید کرد: اگر جامعه کارگری قدرت و انسجام داشته باشد، می‌تواند اثرگذاری لازم دربحث تولید و رشد همه جانبه کشور را داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت تشکل‌های کارگری و بازنشستگان خاطرنشان ساخت: هرچه این تشکل‌ها پویاتر و فعال‌تر باشند، صدای مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان به طور موثرتر به گوش مسئولان خواهد رسید.

وی نقش خانه کارگر و کانون بازنشستگان را به عنوان رابط میان دولت و مجلس و جامعه کارگری و بازنشستگان را مهم و تاثیرگذار دانست و گفت: این نهادها با عملکرد خود می‌توانند رافع مشکلات بوده و  معضلات اجتماعی و اقتصادی را به حداقل کاهش دهند.

نصرالله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران هم درسخنان خود ضمن تاکید بر جایگاه ویژه مجلس و کمیسیون اجتماعی برای پیگیری مشکلات کارگران و بازنشستگان گفت: امروز کارگران و بازنشستگان در بدترین شرایط اقتصادی ومعیشتی به سر می‌برند و سفره‌هایشان هر روز کوچک و کوچک‌تر می شود.

وی به بدهی سنگین دولت به صندوق تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تامین اجتماعی به دلیل ضعف منابع مالی خود درانجام تعهدات خود به کارگران از جمله درمان رایگان و پرداخت مابه التفاوت‌ها به بازنشستگان و اجرای متناسب‌سازی حقوق آنان با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.

وی نسبت به تبعات عدم رسیدگی دولت به مشکلات کارگران و بازنشستگان هشدار داد و گفت: صبوری و همراهی ما با دولت محترم حدی دارد!

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ