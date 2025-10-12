بازگشت بانک رفاه و افزایش دستمزد در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس

به گزارش ایلنا، فاطمی نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: به طور جدی برای ارتقای معیشت کارگران و بازنشستگان و حل مشکل بیمه تکمیلی و درمان رایگان این عزیزان تلاش می‌کنیم.

وی در نشست مشترک دبیراجرایی و تعدادی ازاعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران و روسای ادارات کار، تامین اجتماعی و فنی وحرفه ای شهرستان بابل و رئیس کانون شوراهای استان و جمعی از فعالان کارگری و اعضای هیئت مدیره و بازرسین کانون بازنشستگان شهرستان بابل تاکید کرد: اگر جامعه کارگری قدرت و انسجام داشته باشد، می‌تواند اثرگذاری لازم دربحث تولید و رشد همه جانبه کشور را داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت تشکل‌های کارگری و بازنشستگان خاطرنشان ساخت: هرچه این تشکل‌ها پویاتر و فعال‌تر باشند، صدای مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان به طور موثرتر به گوش مسئولان خواهد رسید.

وی نقش خانه کارگر و کانون بازنشستگان را به عنوان رابط میان دولت و مجلس و جامعه کارگری و بازنشستگان را مهم و تاثیرگذار دانست و گفت: این نهادها با عملکرد خود می‌توانند رافع مشکلات بوده و معضلات اجتماعی و اقتصادی را به حداقل کاهش دهند.

نصرالله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران هم درسخنان خود ضمن تاکید بر جایگاه ویژه مجلس و کمیسیون اجتماعی برای پیگیری مشکلات کارگران و بازنشستگان گفت: امروز کارگران و بازنشستگان در بدترین شرایط اقتصادی ومعیشتی به سر می‌برند و سفره‌هایشان هر روز کوچک و کوچک‌تر می شود.

وی به بدهی سنگین دولت به صندوق تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تامین اجتماعی به دلیل ضعف منابع مالی خود درانجام تعهدات خود به کارگران از جمله درمان رایگان و پرداخت مابه التفاوت‌ها به بازنشستگان و اجرای متناسب‌سازی حقوق آنان با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.

وی نسبت به تبعات عدم رسیدگی دولت به مشکلات کارگران و بازنشستگان هشدار داد و گفت: صبوری و همراهی ما با دولت محترم حدی دارد!

