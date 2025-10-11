خبرگزاری کار ایران
یک سناتور آمریکایی فاش کرد:

تصمیم کاخ سفید برای اخراج هزاران کارمند فدرال/ بازهم تعدیل گسترده

مقامات کاخ سفید می‌گویند: سری جدید تعدیل‌ها در روزهای اخیر بیشتر در حوزه خدمات درمان عام المنفعه، مراکز تحقیقات، منابع طبیعی، امنیت، پست و سایر خدمات اداری دولت است.

به گزارش ایلنا و به نقل از تلویزیون ان. بی. سی آمریکا، کاخ سفید تصمیم گرفته است که با امضای ترامپ، هزاران کارگر و کارمند بخش‌های مختلف فدرال و بین ایالتی دولت آمریکا را تعدیل کند. 

این اخراج‌ها در پی روند قبلی اخراج و کاهش نیروهای دولت به دستور ترامپ مطرح شده است. یک سناتور مطرح جمهوری خواه و از مقامات ارشد کاخ سفید به تلویزیون MSNBC آمریکا اعلام کرد: به علت تعطیلی موقت خدمات دولت آمریکا در روزهای گذشته که منشا مالی و کسری بودجه داشته است، خاک سفید چنین تصمیمی را گرفته است. 

سری قبل تعدیل نیروهای دولتی و بخش عمومی در زمان ترامپ، موجب یک ماه اعتصاب در بخش‌های مختلف دولتی و خدماتی فدرال شده بود. این تعدیل‌ها در روزهای اخیر بیشتر در حوزه خدمات درمان عام المنفعه، مراکز تحقیقات، منابع طبیعی، امنیت، پست و سایر خدمات اداری‌ست.

 

