خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توسط معاون اول رئیس جمهور انجام شد:

ابلاغ دستورالعمل انتصابات و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی

ابلاغ دستورالعمل انتصابات و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی
کد خبر : 1698230
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای ساماندهی و نظارت بر فعالیت صندوق‌های بازنشستگی، دو تصویبنامه مصوب هیأت وزیران توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس تصویب نامه نخست، مصوب جلسه مورخ ۲ مهر ۱۴۰۴ هیأت وزیران با شماره ۱۱۱۱۷۵، «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین نمایندگان صاحبان سهام در این شرکت‌ها» ابلاغ شد. 

همچنین در تصویب نامه دوم، مصوب جلسه مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ با شماره ۱۱۱۲۱۲، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» به منظور ارتقای شفافیت و کارآمدی در مدیریت منابع این نهادها به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. 

پیش از این قرار بود مکانیزم سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی کشور تغییر و از حالت مدیریتی به حالت سهامداری و پیمان مدیریتی تغییر کند. 

ابلاغیه انتصابات مدیران و هیات مدیره و نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌ها

ابلاغیه ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ