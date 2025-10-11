توسط معاون اول رئیس جمهور انجام شد:
ابلاغ دستورالعمل انتصابات و سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی
در راستای ساماندهی و نظارت بر فعالیت صندوقهای بازنشستگی، دو تصویبنامه مصوب هیأت وزیران توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس تصویب نامه نخست، مصوب جلسه مورخ ۲ مهر ۱۴۰۴ هیأت وزیران با شماره ۱۱۱۱۷۵، «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین نمایندگان صاحبان سهام در این شرکتها» ابلاغ شد.
همچنین در تصویب نامه دوم، مصوب جلسه مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ با شماره ۱۱۱۲۱۲، «ضوابط سرمایهگذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی» به منظور ارتقای شفافیت و کارآمدی در مدیریت منابع این نهادها به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
پیش از این قرار بود مکانیزم سرمایهگذاری داراییهای صندوقهای بازنشستگی کشور تغییر و از حالت مدیریتی به حالت سهامداری و پیمان مدیریتی تغییر کند.
ابلاغیه انتصابات مدیران و هیات مدیره و نمایندگان صاحبان سهام شرکتها
ابلاغیه ضوابط سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی