یک منبع کارگری درباره جزئیات بیشتری از حادثه یک مخزن سوخت در منطقه طالب آباد انزلی در استان گیلان به خبرنگار ایلنا گفت: حادثه در یکی از سه مخزن خالی مجموعه سوخت که در حال تعمیر و پاکسازی بود به علت انباشت بیش از حد گاز رخ داده است. .

او با بیان اینکه در این واقعه یک کارگر بنام «رضا باقر نیا» با ۴۵ سال سن با سوختگی ۱۰۰ درصدی در محل جان باخته و ۲ نفر دیگر با ۶۰ و ۴۰ سال سن دچار مصدومیت شده‌اند که وضعیت یکی از کارگران با درصد سوختگی بالا وخیم است، در تشریح علت حادثه گفت: هرچند دلیل اصلی وقوع حادثه از سوی کارشناسان در حال بررسی است اما طبق گزارش‌های اولیه، این حادثه با انفجار یک مخزن خالی در حال تعمیر شروع شده است.

به گفته وی؛ در حالی جسد تنها جانباخته این حادثه از میان بقایای آتش سوزی پیدا و به بیرون انتقال یافت که احتمال افزایش تعداد جانباختگان با ۴۰ تا ۶۰درصد سوختگی وجود دارد.

او درباره وضعیت مصدومان حادثه نیز گفت: در حال حاضر ۲مصدوم حادثه یکی به بخش سوانح و سوختگی بیمارستان ولایت رشت انتقال یافته‌اند و نفر بعدی به دلیل درد شدید در ناحیه سر به بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی منتقل شده است.

وی با بیان اینکه بنا بر اظهارات فرماندار انزلی مالک بخش خصوصی انبار سوخت موقتا بازداشت شده است تصریح کرد: شمار حوادث کارگری در استان گیلان افزایش یافته است بنابراین باید بازرسی اداره کار در بخشهای صنعتی و خدماتی استان با جدیت دنبال شود.

گفتنی است برخی اخبار غیر رسمی در گیلان از مرگ دومین کارگر حادثه مخزن سوخت خبر داده اندکه هنوز صحت آن مورد تایید قرار نگرفته است.

انتهای پیام/