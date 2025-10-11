دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین:
استیضاح وزیر کار «سیاسی» است/ مشکلات بازنشستگان با بیمه تکمیلی
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین در جلسه هیات اجرایی خانه کارکر گفت: تشکلهای کارگری با استیضاح وزیر کار در شرایط فعلی مخالفت جدی دارند.
کریمی با اظهار اینکه نظارت و استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است، به ایلنا گفت: از نمایندگان مجلس انتظار داریم براساس اصل سه جانبه گرایی، دغدغههای تشکلهای کارگری را در استیضاح وزیر کار در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: در حال حاضر انتظار داریم شورای عالی کار نسبت به افزایش حقوق و حق مسکن کارگری اقدام کند که با استیضاح وزیرکار موضوع به حاشیه خواهد رفت.
این فعال کارگری با اعلام اینکه تعهدات وزیر کار به تشکلهای کارگری در خصوص مسکن و رفاهیات در بستر زمان قابلیت اجرا دارد ادامه داد: معتقدیم دغدغه نمایندگان در خصوص احداث درمانگاه در اقبالیه و شهرک مهرگان و ارتقای سطح خدمات در بیمارستانهای تامین اجتماعی خواسته جامعه کارگری است ولی باید به وزیر برای اجرای آنها زمان داد.
کریمی با اعلام اینکه نمایندگان مجلس در تالار ایرانیان با تشکلهای کارگری عهدنامه تعهد به سه جانبه گرایی را امضا کردهاند افزود: این استیضاح در این برهه سیاسی است و این اقدام بریدن سر وزیر از پشت تلقی میشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با اعلام اینکه چند ماه حق بیمه تکمیلی از حقوق بازنشستگان کسر شده است ولی به آتیه سازان پراخت نشده افزود: در قرارداد جدید باید سقف خدمات بیمه تکمیلی افزایش یابد.
کریمی با اعلام اینکه بیمارستانهای خصوصی استان بعضاً با بیمه پایه و تکمیلی قرارداد ندارند افزود: برای پذیرش اولیه در بیمارستان خصوصی باید مبالغ خارج از توان بازنشسته و کارگر واریز شود.
وی با اشاره به اینکه اگر براساس تصمیمات اشتباه در تامین اجتماعی یک ماه حقوق بازنشستگان تعویق بیفتد، دولت با مشکلات جدی مواجه می شود؛ خواستار پرداخت بدهیهای دولت به تامین اجتماعی شد.