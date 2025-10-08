به گزارش خبرنگار ایلنا، میثم سعیدی (مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی-شستا) در جمع خبرنگاران و در حاشیه مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی کارخانه خاک چینی مرند، درباره مسائل و چالش‌های شرکت‌های شستا، از جمله تکلیف برنامه هفتم توسعه برای واگذاری سریع شرکت‌ها تا ناترازی و مسائل اقتصادی و پرسنلی این مجموعه‌ها اظهار نظر کرد.

میثم سعیدی (مدیرعامل شستا) با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه و مجلس به واگذاری عمده سهام شرکت‌های شستا و خروج از مدیریت کنترلی مجموعه‌ها گفت: ما اتاق فکری مرکب از نخبگان در همان ابتدای حضور در پست مدیرعاملی شستا تشکیل دادیم تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی دنیا را بررسی کنند. در بررسی‌ها مشخص شد که این تنها ایران است که خود مدیریت کنترلی مستقیم شرکت‌ها را برعهده دارد و در مابقی کشورها کارکرد مجموعه‌های مشابه شستا تنها سهام‌داری و سرمایه‌گداری دارایی‌ها بدون مدیریت و کنترل مستقیم شرکت‌هاست. این بررسی به ما راهبرد انتقال و مهاجرت از کنترل‌گری به سهام‌داری را یاد داد.

وی افزود:هلدینگ‌های دنیا به هیچ وجه مدیریت کنترلی شرکت شرکت‌ها را بر عهده ندارند، ما هم می‌خواهیم هلدینگی داشته باشیم که بدون داشتن مدیریت کنترلی فقط سهامداری کند. اما قرار نیست زیر مجموعه خود را رهاسازی کنیم بلکه می‌خواهیم به صورت متعهدانه واگذار کنیم. هلدینگ‌های شستا امروزه ۴۰۰ همت درآمد دارند که ۷۰ هزار میلیارد تومان آن سود خالص است. ما باید در جهت افزایش این میزان گام برداریم.

مدیرعامل شستا با اشاره به سیاست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی دیگر از روش‌های واگذاری این گونه است که اگر نتوانستیم از طریق بازار سرمایه شرکت‌های زیر مجموعه شستا را واگذار کنیم و بازار کشش نداشته باشد آنگاه،به این سمت حرکت می‌کنیم که در عین داشتن مالکیت عمومی مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا به ارتقاء بهره‌وری منجر شود.

سعیدی گفت در عین حال ما با دولت مجلس و سران سه قوه رایزنی می‌کنیم و هر کاری که باشد انجام می‌دهیم تا به بهره‌وری شخص‌ها و واگذاری متعهدانه بینجامد.

مدیرعامل شستا همچنین در مورد بحث تامین برق گفت: مصرف برق در کارخانه‌های زیر مجموعه شستا حدود ۷۰۰ مگاوات است،در مرحله اول تلاش می‌کنیم با کمک پنل‌های خورشیدی برق مورد نیاز مجموعه‌های خود را تامین کنیم. در مرحله دوم تلاش می‌کنیم با ایجاد پنل خورشیدی علاوه بر پایدار کردن برق مورد نیاز مجموعه‌ها به شبکه سراسری و کشور نیز کمک کنیم.

مدیرعامل شستا گفت مصرف هلدینگ سیمانی ما حدود ۷۵ مگاوات است که باید برق آن را نیز پایدار کنیم در حال حاضر یک نیروگاه ۲ مگاواتی برق خورشیدی سقفی در کارخانه خاک چینی راه اندازی کردیم که به پایداری برق این واحد صنعتی کمک می‌کند.

شستا گفت :به زودی یک نیروگاه ۱۵۰ مگاواتی در زیر مجموعه سیمان شاهرود کلنگ زنی می‌کنیم همچنین در شرکت‌های دیگر نیز به زودی نیروگاه‌های خورشیدی کلنگ زنی خواهیم کرد.

مدیرعامل شستا همچنین به نقش این هلدینگ در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اشاره کرد و گفت: ما در این جنگ در زمینه تامین بنزین تامین دارو و حتی جابجایی ۱۰۵۰۰ مسافر هوایی منتقل کردیم و این علاوه بر سایر مسئولیت‌های اجتماعی ما بوده است.

وی در مورد سودآوری شستا و کمک به تامین اجتماعی نیز گفت: این شرکت از سال ۱۳۶۴ توسط تامین اجتماعی راه اندازی شده تاکنون ۱۶۳ همت سرمایه‌گذاری در این زیر مجموعه انجام شده و در حال حاضر ۹ هلدینگ ۷۸ شرکت کنترلی دارد و ۱۶۴۱ نوع محصول مختلف تولید می‌کند.

سعیدی گفت :در سال گذشته از شرکت‌های تحت کنترل شستا در مجموع ۴۰۰ همت درآمد داشتیم که از این رقم ۷۵ همت سود به دست آمد. همچنین از شرکت‌هایی که در آن سهام داشتیم ۱۸ همت سودآوری داشتیم و سود خود شستا نیز حدود ۳۴ همت بود.

مدیرعامل شستا به این نکته اشاره کرد ما در شرکتی مانند نفت ستاره خلیج فارس که چندین میلیارد دلار سرمایه دارد شریک هستیم در آنجا خریدار محصول فروشنده خوراک و نهاد تنظیم‌گر و همه این موارد وزارت نفت است و سودی که از آن دریافت کردیم تنها ۵ همت است که نسبت به سرمایه‌گذاری که انجام داده‌ایم بسیار ناچیز است.

وی گفت در این زمینه با معاون اول رئیس جمهور صحبت کرده‌ایم که منافع شستا در نفت ستاره خلیج فارس بیشتر لحاظ شود. همچنین با مجلس نیز درحال تعامل هستیم تا حق خود را در برابر سایر دستگاه‌ها در زمینه ستاره خلیج فارس بگیریم و برای این حاضر به طرح دعوی حقوقی نیز هستیم. امروز وزارت نفت خریدار انحصاری، فروشنده انحصاری و رگولاتور و تنظیم‌گر انحصاری محصولات پالایشگاهی ماست و ما به این شرایط انتقاد جدی داریم.

سعیدی این را هم گفت البته ما به عنوان مسئولیت اجتماعی سهم مهمی در تولید بنزین کشور در نفت ستاره خلیج فارس داریم و اما همه فعالیت ما مسئولیت اجتماعی نیست، باید سودآوری هم برای نهاد بالاسری یعنی تامین اجتماعی داشته باشیم.

وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه ۸۳ قلم داروی متفاوت تولید کردیم و در اختیار کشور قرار دادیم و به مسئولیت اجتماعی خود عمل کردیم. همچنین در همان ایام بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ مسافر جابه‌جا کردیم که در آن شرایط سخت یک رکورد است.

سعیدی تصریح کرد: ما تاکید داریم که با تلاشی که داریم، نباید تحت تاثیر باج نیوزها و رسانه‌های سهم طلب و جریانات سیاسی شویم و می‌خواهیم شستا را از سهم‌خواهی جریانات سیاسی حفظ کنیم تا این مجموعه توسعه یابد.

وی در پایان با انتقاد از تبعیض‌های شغلی گفت: ما در مجموعه‌هایی درون و ذیل شستا شاهد بودیم که سه مهندس در یک نقطه با یک شرح وظیفه سه حقوق مختلف می‌گرفتند. ما چنین چیزی را در شستا نمی‌پسندیم و بحث تبدیل وضعیت پرسنل برای رفع تبعیض در دستور کار ماست؛ اما این اقدام مانند هر سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی دیگر مستلزم صبر و زمان و اقدامات گام به گام است و نمی‌شود در آن عجله کرد. تا کنون نیز گام به گام در این مسیر دستور کارهایی تعریف کردیم.

