به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران راه آهن سرخس می‌گویند به دنبال برخی مشکلات که در زمینه بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور با آن مواجه بودند، روز گدشته جلسه‌ای با حضور مدیرعامل راه آهن، نماینده مجلس و تعدادی از نمایندگان کارگری برگزار شد.

منابع کارگری در راه آهن سرخس با اعلام اینکه هنوز از جزئیات و نتایج جلسه دیروز با خبر نیستیم، اظهار داشتند: از قرار معلوم حدودا ۳۰ میلیارد تومان برای پرداخت هزینه بازنشستگی کارگران مشمول قانون مشاغل سخت وزیان‌آور و اصلاح عناوین شغلی آنهادر لیست بیمه از کارگر «ساده» به « کارگر فنی»، اختصاص یافته که امیدواریم با عملیاتی شدن آن، انتظار چندساله همکاران برای بازنشستگی به پایان برسد.

به گفته آن‌ها؛ مدیریت شرکت راه آهن سرخس در مقام کارفرمای کنونی مکلف به عمل به تعهدات است.

انتهای پیام/