خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری جلسه برای بررسی مشکلات کارگران راه آهن سرخس؛

انتظار چندساله کارگران برای بازنشستگی زودتر از موعد به پایان می‌رسد؟

انتظار چندساله کارگران برای بازنشستگی زودتر از موعد به پایان می‌رسد؟
کد خبر : 1697227
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه بررسی مشکلات کارگران راه آهن سرخس با حضور نمایندگان کارگری و مدیر عامل راه آهن کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران راه آهن سرخس می‌گویند به دنبال برخی مشکلات که در زمینه بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور با آن مواجه بودند، روز گدشته جلسه‌ای با حضور مدیرعامل راه آهن، نماینده مجلس و تعدادی از نمایندگان کارگری برگزار شد.

منابع کارگری در راه آهن سرخس با اعلام اینکه هنوز از جزئیات و نتایج جلسه دیروز با خبر نیستیم، اظهار داشتند: از قرار معلوم حدودا ۳۰ میلیارد تومان برای پرداخت هزینه بازنشستگی کارگران مشمول  قانون مشاغل سخت وزیان‌آور و اصلاح عناوین شغلی آنهادر لیست بیمه از کارگر «ساده» به « کارگر فنی»، اختصاص یافته که امیدواریم با عملیاتی شدن آن، انتظار چندساله همکاران برای بازنشستگی به پایان برسد. 

به گفته آن‌ها؛ مدیریت شرکت راه آهن سرخس در مقام کارفرمای کنونی مکلف به عمل به تعهدات است. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ