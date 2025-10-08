به گزارش ایلنا، این مینی‌بوس در حال حرکت به سمت مرکز منطقه بود که به گفته شاهدان، راننده کنترل فرمان را از دست داد و باعث شد وسیله نقلیه حدود ۱۰ متر به داخل گودال کنار جاده سقوط کند.

پس از تماس شاهدان عینی، نیروهای امدادی شامل آتش‌نشانان و تیم‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند. مجروحان برای درمان به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند.

در این گزارش آمده است که تحقیقات در مورد علت وقوع این حادثه در حال انجام است.

