باید به توسعه تشکیلاتی کارگران معتقد باشیم

به گزارش ایلنا ؛در این جلسه، اصغر نجاری (دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان) به اهمیت آموزش وراه اندازی تشکل‌ها در حوزه کارگری اشاره کرد و افزود: «آموزش و راه اندازی تشکل‌ها لازمه بهبود شرایط کاری کارگران است بنابراین ضرورت توجه به آموزش بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. خلائی که در این حوزه وجود داشت، امروز با همکاری و تعهد رفع می‌شود و به طور طبیعی انتظار می‌رود که در آینده تحرک و پویایی بیشتری در این زمینه مشاهده کنیم.»

او با تأکید بر تحقق اهداف تعیین شده برای سال جاری، از اعضای هیات اجرایی خواست تا نهایت تلاش خود را به کار گرفته و از هیچ کوششی فروگذار نکنند.

نجاری همچنین به اهمیت تقویت ارتباطات و معرفی ظرفیت‌های خانه کارگر اشاره کرد و اظهار داشت: «ما موظف به معرفی ظرفیت‌های این تشکیلات هستیم و باید در این راستا تلاش کنیم. از تمامی فعالان کارگری نیز برای همکاری در این زمینه استقبال می‌کنیم.»

این فعال کارگری همچنین تصریح کرد: «باید به توسعه تشکیلاتی معتقد باشیم، همانطور که در زنجان، این امر با جدیت دنبال می‌شود و هیچ‌گاه محدودیت‌های فضایی در حوزه آموزش نتواسته است مانع پیشبرد اهداف و پیگیری دغدغه‌ها باشد. ما با وجود تمامی مشکلات و محدودیت‌ها، همواره در پی پویایی و نشاط در این حوزه بوده‌ایم.»

در پایان جلسه، اصغر نجاری با صدور احکام جداگانه‌ای، خانم «لیلا تقی‌لو» را به عنوان مسئول آموزش هیات اجرایی و آقای «شهرام عابدینی» را به عنوان عضو هیات اجرایی منصوب کردند.

