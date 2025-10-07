درخواست اجرای فوری طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نامه آمده است:

«ما جمعی از نیروهای شرکتی و پیمانکاری با سال‌ها سابقه خدمت صادقانه در دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه در بخش‌های حساس و حیاتی کشور از جمله صنعت نفت، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت شغلی و معیشتی خود هستیم.

سال‌هاست وعده‌ی «ساماندهی نیروهای شرکتی» در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، اما متأسفانه تاکنون به مرحله‌ی عملی نرسیده است. در حالی‌که بخش قابل توجهی از وظایف اصلی دستگاه‌ها توسط نیروهای شرکتی انجام می‌شود، این قشر زحمت‌کش از کمترین حقوق، مزایا و امنیت شغلی برخوردار است.

اکنون که طبق اعلام رسمی، بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در کشور شناسایی شده‌اند، انتظار می‌رود دولت محترم و سازمان اداری و استخدامی کشور با عزمی جدی و تصمیمی عملی، طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت را اجرایی نمایند. ادامه‌ی این بلاتکلیفی نه‌تنها موجب نارضایتی نیروهای خدوم شده، بلکه بر کیفیت خدمات دستگاه‌های دولتی نیز تأثیر منفی گذاشته است.

ما از مسئولان محترم درخواست داریم صدای ما را بشنوند و با تصمیمی عادلانه و قاطع، پس از سال‌ها انتظار، تکلیف نیروهای شرکتی را مشخص کنند. این خواسته، تنها یک مطالبه شغلی نیست، بلکه حقی است که بر پایه‌ی عدالت و انصاف شکل گرفته است».

انتهای پیام/