خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طرحی برای حمایت از آموزش فرزندان بیمه‌شده صندوق روستاییان و عشایر

طرحی برای حمایت از آموزش فرزندان بیمه‌شده صندوق روستاییان و عشایر
کد خبر : 1696785
لینک کوتاه کپی شد.

طرح ملی حمایت آموزشی از فرزندان بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان و عشایر با همکاری بنیاد علوی به اجرا درآمد.

به گزارش ایلنا، در پی تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق بیمه اجتماعی و بنیاد علوی، فاز نخست طرح ملی حمایت رایگان آموزشی و تحصیلی فرزندان بیمه‌شدگان صندوق با هدف ارتقای سطح تحصیل فرزندان خانواده‌های روستایی و عشایری کم‌درآمد به مرحله اجرا درآمد. 

حامد قادرمرزی (مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر) خبر داد: بر اساس این تفاهم‌نامه، پس از شناسایی فرزندان بیمه‌شدگان صندوق که در چهار دهک نخست درآمدی کشور قرار دارند، تیمی از مشاوران تحصیلی بنیاد علوی با خانواده‌ها تماس گرفته و پس از تکمیل اطلاعات، دانش‌آموزان واجد شرایط را وارد چرخه عملیاتی طرح کردند. این دانش‌آموزان موفق شدند از خدمات مشاوره‌ای و آموزشی رایگان بهره‌مند شوند. 

این مقام صندوق روستاییان و عشایر اعلام کرد: در مرحله نخست اجرای طرح، ۱۵ هزار و ۷۸۰ دانش‌آموز تحت پوشش خدمات آموزشی و مشاوره‌ای قرار گرفتند. از این میان، ۲۵۰۰ دانش‌آموز مقطع ابتدایی که بازمانده از تحصیل بودند یا در معرض خطر ترک تحصیل قرار داشتند، با حمایت مشاوران و برنامه‌های آموزشی ویژه، به چرخه تحصیل بازگردانده شدند. 

وی تصریح کرد: همچنین ۷۸۰ دانش‌آموز پایه نهم برای آمادگی ورود به مدارس تیزهوشان، ۳۰۰۰ دانش‌آموز پایه نهم برای هدایت تحصیلی جهت ورود به مدارس سمپاد و ۹۵۰۰ دانش‌آموز پایه یازدهم، دوازدهم و پشت‌کنکور برای آمادگی در امتحانات نهایی و آزمون سراسری، بسته‌های آموزشی و مشاوره‌ای رایگان دریافت کردند. 

قادرمرزی خاطرنشان کرد: تمامی دانش‌آموزان مشمول طرح، دارای مشاور تحصیلی انفرادی هستند و آموزش‌های خود را از طریق دوره‌های آموزش از راه دور و کلاس‌های مجازی بنیاد علوی دنبال می‌کنند. این خدمات به‌صورت کاملاً رایگان ارائه شده و هدف از آن ایجاد فرصت برابر آموزشی برای فرزندان روستایی و عشایری تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی است. 

بر اساس اعلام حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق، ساکنان مناطق روستایی و عشایری که تا پایان سال جاری نسبت به عضویت در صندوق اقدام کنند و دارای فرزند محصل باشند، می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند. 

حامد قادرمرزی در پایان افزود: این همکاری مشترک میان صندوق بیمه اجتماعی و بنیاد علوی گامی مؤثر در جهت توسعه عدالت آموزشی، کاهش محرومیت تحصیلی و حمایت از نسل آینده جامعه روستایی و عشایری کشور به شمار می‌آید. اجرای مرحله دوم این طرح نیز بر اساس گزارش‌های ارزیابی و نیازسنجی آموزشی در سال آینده دنبال خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ