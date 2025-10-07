طرحی برای حمایت از آموزش فرزندان بیمهشده صندوق روستاییان و عشایر
طرح ملی حمایت آموزشی از فرزندان بیمهشدگان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان و عشایر با همکاری بنیاد علوی به اجرا درآمد.
به گزارش ایلنا، در پی تفاهمنامه همکاری میان صندوق بیمه اجتماعی و بنیاد علوی، فاز نخست طرح ملی حمایت رایگان آموزشی و تحصیلی فرزندان بیمهشدگان صندوق با هدف ارتقای سطح تحصیل فرزندان خانوادههای روستایی و عشایری کمدرآمد به مرحله اجرا درآمد.
حامد قادرمرزی (مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر) خبر داد: بر اساس این تفاهمنامه، پس از شناسایی فرزندان بیمهشدگان صندوق که در چهار دهک نخست درآمدی کشور قرار دارند، تیمی از مشاوران تحصیلی بنیاد علوی با خانوادهها تماس گرفته و پس از تکمیل اطلاعات، دانشآموزان واجد شرایط را وارد چرخه عملیاتی طرح کردند. این دانشآموزان موفق شدند از خدمات مشاورهای و آموزشی رایگان بهرهمند شوند.
این مقام صندوق روستاییان و عشایر اعلام کرد: در مرحله نخست اجرای طرح، ۱۵ هزار و ۷۸۰ دانشآموز تحت پوشش خدمات آموزشی و مشاورهای قرار گرفتند. از این میان، ۲۵۰۰ دانشآموز مقطع ابتدایی که بازمانده از تحصیل بودند یا در معرض خطر ترک تحصیل قرار داشتند، با حمایت مشاوران و برنامههای آموزشی ویژه، به چرخه تحصیل بازگردانده شدند.
وی تصریح کرد: همچنین ۷۸۰ دانشآموز پایه نهم برای آمادگی ورود به مدارس تیزهوشان، ۳۰۰۰ دانشآموز پایه نهم برای هدایت تحصیلی جهت ورود به مدارس سمپاد و ۹۵۰۰ دانشآموز پایه یازدهم، دوازدهم و پشتکنکور برای آمادگی در امتحانات نهایی و آزمون سراسری، بستههای آموزشی و مشاورهای رایگان دریافت کردند.
قادرمرزی خاطرنشان کرد: تمامی دانشآموزان مشمول طرح، دارای مشاور تحصیلی انفرادی هستند و آموزشهای خود را از طریق دورههای آموزش از راه دور و کلاسهای مجازی بنیاد علوی دنبال میکنند. این خدمات بهصورت کاملاً رایگان ارائه شده و هدف از آن ایجاد فرصت برابر آموزشی برای فرزندان روستایی و عشایری تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی است.
بر اساس اعلام حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق، ساکنان مناطق روستایی و عشایری که تا پایان سال جاری نسبت به عضویت در صندوق اقدام کنند و دارای فرزند محصل باشند، میتوانند از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
حامد قادرمرزی در پایان افزود: این همکاری مشترک میان صندوق بیمه اجتماعی و بنیاد علوی گامی مؤثر در جهت توسعه عدالت آموزشی، کاهش محرومیت تحصیلی و حمایت از نسل آینده جامعه روستایی و عشایری کشور به شمار میآید. اجرای مرحله دوم این طرح نیز بر اساس گزارشهای ارزیابی و نیازسنجی آموزشی در سال آینده دنبال خواهد شد.