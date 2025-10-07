تاکید رییس فراکسیون بازنشستگان مجلس بر حل مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان
فضل الله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه و رئیس فراکسیون بازنشستگان در مجلس، طی دیدار با حسین رنجبران، مدیرعامل آتیه سازان حافظ، در جریان فرایند خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، رنجبران طی گزارشی با اشاره به جایگاه قانونی شرکت آتیه سازان حافظ به عنوان تنظیم گر نرخ بیمه تکمیلی درمان و توانمندیهای فنی و اجرایی این شرکت در ارائه خدمات تخصصی پوشش بیمه تکمیلی درمان، به تشریح خدمات ارائه شده به بیمه شدگان، به ویژه بازنشستگان و برخی مشکلات و چالشهای این حوزه پرداخت.
فضل الله رنجبر، ضمن تقدیر از عملکرد آتیه سازان حافظ در استمرار خدمت رسانی و حفظ شبکه مراکز درمانی طرف قرارداد علیرغم تأخیر شش ماهه در پرداخت حق بیمه از سوی تأمین اجتماعی، بر ضرورت پرداخت هرچه سریعتر معوقات و تلاش برای رفع مشکلات درمانی بازنشستگان تأکید نموده و قول مساعدت و پیگیری در این خصوص داد.